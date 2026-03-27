Güneş vitamini olarak biliniyor! Tükettiğiniz an ne halsizlik bırakıyor ne de hastalık

Beslenme uzmanları Elizabeth Katzmas ve Hilary Walentuk, D vitamini ihtiyacının neden karşılanamadığını ve hangi besinlerin öne çıktığını açıkladı. Uzmanlara göre D vitamini, kemik sağlığını korumanın ötesinde birçok hayati işlev üstleniyor. Bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olurken, hormonların dengelenmesinde de etkili rol oynuyor.

D vitamini eksikliğinde en sık görülen belirtiler ise şöyle sıralanıyor:

Sürekli yorgunluk

Sık hastalanma

Kemik ve kas ağrıları

Genel güçsüzlük

Uzmanlar, bu belirtilerin çoğu zaman göz ardı edildiğini ancak uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini vurguluyor.

D VİTAMİNİ İÇİN SADECE GÜNEŞ YETMİYOR

Her ne kadar “güneş vitamini” olarak bilinse de, D vitamini ihtiyacını yalnızca güneşten karşılamak çoğu kişi için yeterli olmuyor. Özellikle kapalı ortamlarda çalışanlar, düzenli güneş kremi kullananlar veya güneşe sınırlı maruz kalan kişiler risk grubunda yer alıyor. Bu nedenle uzmanlar, beslenme yoluyla D vitamini alımının artırılması gerektiğinin altını çiziyor.

D VİTAMİNİ İÇEREN EN GÜÇLÜ BESİNLER

Uzmanlara göre D vitamini açısından en zengin kaynaklar hayvansal gıdalar:

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar

Yumurta sarısı

Dana ciğeri

Bu besinler, vücut tarafından daha kolay emilen D3 formunu içeriyor. Bitkisel kaynaklar arasında ise UV ışığına maruz kalmış mantarlar bulunuyor ancak bunlardaki D vitamini (D2 formu) daha düşük emilim oranına sahip.

Yetişkinler için günlük önerilen D vitamini miktarı ortalama 600 IU, ileri yaş gruplarında ise 800 IU civarında. Ancak uzmanlara göre bu miktarı yalnızca besinlerle karşılamak oldukça zor.

Örneğin, günlük ihtiyacı karşılamak için oldukça yüksek miktarda yağlı balık tüketmek gerekiyor. Bu nedenle süt, yoğurt ve kahvaltılık gevrekler gibi D vitamini ile zenginleştirilmiş ürünler de önemli bir destek sağlıyor. Uzmanlar, eksiklik durumunda takviye kullanımının da gerekebileceğini belirtiyor.

EMİLİMİ ARTIRMANIN YOLU

D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için doğru şekilde tüketilmesi de büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre D vitamini içeren besinlerin, sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi emilimi artırıyor.

Zeytinyağı, avokado ve kuru yemişler bu noktada destekleyici rol oynuyor. Ayrıca pişirme yöntemi de önemli; fırınlama veya buharda pişirme, besin değerinin korunmasına yardımcı oluyor.