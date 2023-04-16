Güneşi görünce kendini çimlere attı! Heidi Klum sarı bikinisiyle şov yaptı

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdüren eski Victoria's Secret mankeni Heidi Klum sosyal medyada geçmişten çıplak bir karesini paylaştı.

Paylaşım üstüne paylaşım yaparak dikkat çeken model yıllara meydan okuyan fiziğini ise güneşi görünce giyip poz verdiği sarı bikinisiyle gösterdi.

Model çimlere sere serpe uzanıp güneş banyosu yaptı. 49 yaşındaki modelin pozlarına beğeni yağdı.

GENÇ KALMA SIRRI

Genç kalmasının sırrıyla ilgili konuşan süper model, kendisinden 17 yaş küçük eşi Kaulitz'den bahsederek "Yaşlanmamak için kocamın genç kanını emiyorum, yaptığım şey bu. Bir vampir gibi" şakasıyla gündeme gelmişti.



