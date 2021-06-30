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Güneşlenirken paylaştı! Demet Özdemir'in bikinili paylaşımı Instagram'ı yaktı geçti

30.06.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadaki tatil paylaşımlarına devam ediyor. Bugün de güneşlenirken çektiği bir fotoğraf paylaşan oyuncu, yine Instagram'ı salladı.

Güneşlenirken paylaştı! Demet Özdemir'in bikinili paylaşımı Instagram'ı yaktı geçti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, kariyerinde kısa zamanda çok yol alan isimlerden biri oldu. Henüz bir lise öğrencisiyken dansçılık yapmaya başlayan ünlü isim, kazandıklarının bir kısmını hayali olan oyunculuk için eğitim almaya harcadı. Daha ilk dizisi olan "Sana Bir Sır Vereceğim"de başrol oynayan Demet Özdemir, büyük bir hayran kitlesine kavuştu. "No: 309", "Erkenci Kuş" ve "Çilek Kokusu" gibi dizilerle de romantik komedi projelerinin aranan yıldızı haline geldi. Ama ünlü oyuncu "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisini tercih ederek dramda da ne kadar başarılı olduğunu göstermek istedi. Geçtiğimiz haftalarda sona eren dizi, Demet Özdemir'in bu sınavı da başarıyla geçtiğinin kanıtıydı. Ayların yorgunluğunu ve stresini atmak isteyen Demet Özdemir, ilk fırsatta tatile çıktı.

Güneşlenme paylaşımı

Demet Özdemir

Sevgilisi Oğuzhan Koç'la tatil yapmaya doyamayan Demet Özdemir, temmuz ayında başlayacak ve başrolünü Şükrü Özyıldız'la paylaşacağı filmin çekimlerinden önceki son fırsatlarını da değerlendirmeyi ihmal etmedi.

Demet Özdemir

Güneşlenirken bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bikinili pozları ile sosyal medyayı fena salladı.

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Demet Özdemir Instagram
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