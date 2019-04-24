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Güneşte kavruldular! İngilizler Paskalya Tatili sonrasında...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 24.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

Yağmurlu havasıyla meşhur olan İngiltere bu paskalya tatilinde güneşe doydu. Güneşe alışkın olmayan İngilizler bakın tatilden nasıl döndü...

Güneşte kavruldular! İngilizler Paskalya Tatili sonrasında...

İngiltere'de daha önce bulunduysanız bilirsiniz: Güneşe hasret, yağmura doymuş bir şekilde evinize geri dönersiniz. Ama bu Paskalya Bayramı onlar için biraz farklı geçti. 25 derecelik rekor hava durumuyla İngilizler uzun zamandır hasret kaldığı güneşin tadını çıkardı ancak güneş koruyucusu sürmeyi unutmuş olacaklar ki, tatilden işe dönenler yanıklarıyla görenleri gülmekten kırıp geçti.

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Birçoğu kendilerini korumak için tüm önlemleri alırken, birçoğu da güneş kreminin gücünü bir hayli hafife aldı ve bu hatalarının bedelini halk dilinde "amele yanığı" olarak tarif edilen yanığa maruz kalarak ödediler.

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Sıkı bikini izlerinden, midi boy tişört kol izine, göğüs dekoltesinden sırta kadar birçok bölgelerinde iz çıkan tatilciler, sosyal medyada alay konusu olacaklarını bile bile paylaşım yaptılar. İşte o fotoğraflar

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