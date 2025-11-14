Mynet Trend

Güney Afrika, 153 Filistinli sığınmacıya ülkeye giriş izni verdi

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin, Johannesburg'daki havalimanında uçakta bekletilen 153 Filistinliye ülkeye giriş izni verdiği bildirildi.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi’nden yapılan açıklamada, Filistin'den Kenya aktarmalı bir uçuşla geldikleri Johannesburg'daki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda 13 saat bekletilen 153 Filistinli sığınmacının ülkeye girişine izin verildiği duyuruldu. Açıklamada, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmayan bu kişilerin, Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda kabul edildiği aktarıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Filistin güney afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
