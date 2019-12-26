Güney Afrika’nın 70 yıllık kırmızı fesli "Osmanlı Bandocuları"

ABUJA (AA) - Güney Afrika'da 70 yıl önce kurulan "Osmanlı Bando Takımı", Osmanlı kültürel ve tarihi mirasının bu topraklarda bugün de yaşamasını sağlıyor. Malezyalı göçmenler tarafından 1949 yılında kurulan bando takımı Güney Afrikalılardan oluşuyor ve üyelerinin gösterilerde kullandığı kırmızı feslerle dikkati çekiyor. Güney Afrika'daki Türk kurumlarının ulaştığı ve maddi imkansızlıklara rağmen birçok yarışmada ödül alan bando takımı, uluslararası yarışmalara katılmak için Türkiye'den destek bekliyor. Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle Güney Afrika'da gün ışığına çıkardıkları başka bir kültürel ve tarihi mirasın da Osmanlı Bando Takımı olduğunu belirtti. Büyükelçi Ülgen, "Bu bando takımı 'Osmanlı Bando Takımı' olarak biliniyor ve her sene düzenlenen kültür festivalinde kendilerini Osmanlı Bando Takımı olarak tanıtıyorlar. Biz de kendilerini basında yer alan haberlerden tanıdık. Güney Afrika'daki Yunus Emre Enstitümüz, bu kişilerle temasa geçti." dedi.

Apartheid dönemde Türkiye’nin Güney Afrika ile ilişkisinin çok sınırlı olduğuna dikkati çeken Ülgen, "Amacımız geçtiğimiz yüzyıldan kalan fakat Osmanlı kültürünü buralarda hala temsil eden unsurları, bu kültürel mirasımızı Türkiye'nin gündemine taşımaktadır. İnanıyorum ki Osmanlı Bandosu Türkiye’de muadilleriyle kültürel etkileşim içinde girecektir." diye konuştu. Büyükelçi Ülgen, Güney Afrika’da Osmanlı izlerinin özellikle 1860’larda Osmanlı sultanının görevlendirmesiyle Cape Town’a gelen Osmanlı din alimi Ebubekir Efendi ile güç kazandığını aktararak "Cape Town yerel liginde oynayan Osmanlı Kriket Kulübü, Ebu Bekir Efendi’nin öğrencilerinin kurduğu bir takım. Osmanlı Bandosu’nun da Osmanlı Kriket Kulübünden feyz aldığını anlıyoruz. Simge olarak 'kırmızı fes’i seçmiş olmaları ve bu üniformalarını günümüzde de muhafaza etmiş olmaları anlamlı." ifadelerini kullandı. Johannesburg YEE Koordinatörü Gökhan Kahraman da kurum olarak bando takımının çalışmalarıyla yakından ilgilendiklerini dile getirerek, "Bu noktada Türkçe eserlerin seslendirilmesi için de süreç yönetiyoruz. Başta İstiklal Marşı gibi marşlarımızı sahnede icra etmeleri için çalışıyoruz." dedi.