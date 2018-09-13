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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde kadın öğretmen, birlikte olduğu 2 kişinin cinsel içerikli görüntüleriyle yaptığı şantaj sonrası ev ve arabasını satıp, kredi çekti. Şantajcıların bitmeyen istekleri sonrası öğretmen, polise şikayette bulunup 2 şüpheliyi yakalattı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir kadın öğretmen, birlikte olduğu 2 kişinin 7 yıl boyunca cinsel içerikli görüntüleriyle yaptığı şantaj nedeniyle ev ve otomobilin satıp, kredi çekti. Şantajcıların istekleri bitmeyince öğretmenin şikayeti üzerine 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

ÖĞRETMEN, GÖRÜNTÜLERİN YAYILMAMASI İÇİN EVİNİ VE ARABASINI SATTI

Olay Güney Lefkoşa'da meydana geldi. Adı belirtilmeyen bir öğretmen 7 yıl önce iki kişiyle birlikte oldu. Birliktelik videoya çekildi. Daha sonra arada anlaşmazlık çıktı. Öğretmenin birlikte olduğu kişiler görüntülerle şantaj yapmaya başladı. Görüntülerinin yayılmasından korkan öğretmen, şantajcılara her ay maaşından ciddi miktarda para vermeye başladı. Ancak şantajcılar bununla yetinmedi. Öğretmen önce evini sonra otomobilini sattı. Para bittiğinde, öğretmen bankadan kredi çekti. Krediyi de şantajcılara verdi.

ŞANTAJCILARIN İSTEKLERİNE DAYANAMAYAN ÖĞRETMEN POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Şantajcıların yine para istemesi üzerine öğretmen polise gitti. Öğretmenin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Öğretmenin avukatı, "Müvekkilim, evini, arabasını şantajlar üzerine sattı. Sonra kredi çekti. Bunlar dahi şantajcılar yetmedi" dedi. İki zanlı mahkemece tutukladı.

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