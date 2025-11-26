Güney Kore'de eski başbakan için 15 yıl hapis talebi

Güney Kore’de Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında eski Başbakan Han Duck-soo için istenen 15 yıl hapis cezasını mahkemeye sundu. Savcılar, Han'ın, sıkıyönetim girişimini engelleyebilecek tek yetkili isim olmasına rağmen görevini yerine getirmediğini, sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında attığı adımlarla girişime destek sunduğunu savundu.

Eski Başbakan Han hakkındaki hükmün 21 ya da 28 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır