Güney Kore’de otobüs banka binasına çarptı: 13 yaralı

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seodaemun semtinde meydana gelen kazada, seyir halindeki belediye otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, cadde üzerindeki bir banka şubesinin giriş katına çarparak durabildi.

Polis ve itfaiye yetkilileri, kazada otobüs şoförü, yolcular ve o sırada kaldırımda bulunan yayalar olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu, diğer 11 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın teknik bir arızadan mı yoksa sürücü hatasından mı kaynaklandığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır