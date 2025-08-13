Mynet Trend

Güney Kore'nin eski First Lady'si tutuklandı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘delil karartma’ şüphesiyle tutuklandı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee’nın hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘delil karartma’ şüphesiyle tutuklandığı bildirildi. Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde yapılan ve Özel Savcı Min Joong-ki’nin tutuklama talebinin değerlendirildiği duruşmada hakim karşısına çıkan Kim, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kim, yargı makamları ile iş birliği yaptığını söyleyerek, sağlık durumunun iyi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmayı talep etti. Buna rağmen 'delil karartma' ihtimalinin bulunduğuna karar veren mahkeme, Kim'in tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından tutuklanarak Seul'ün güneybatısındaki Seul Nambu Gözaltı Merkezi'ne götürülen Kim'in, tek kişilik bir hücreye konulduğu açıklandı. Son gelişmeyle Güney Kore tarihinde ilk kez bir eski devlet başkanı ve eşi aynı anda tutuklanmış oldu.

Güney Kore
