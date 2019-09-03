Mynet Trend

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 03.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

İzmirli İrem Çıray, yüksek lisans için gittiği Güney Kore’de adeta turizm elçisi oldu. Youtube kanalında çok sayıda abonesi olan Çıray, aynı zamanda bir televizyon programı için çektiği videolarla Türkiye’yi Güney Korelilere tanıtarak ülkeye turist kazandırıyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-09-10 22:00:00
İzmir
2019-09-10 23:15:00
DÖNÜŞ
İzmir
2019-09-17 06:45:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-09-17 08:00:00
269.43 TL
SATIN AL

İzmirli 27 yaşındaki İrem Çıray, eğitim için gittiği Güney Kore’de ünlü oldu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdikten sonra Güney Kore’ye giderek Seoul ChungAng University’de 'Medya ve İletişim' alanında yüksek lisans yapan Çıray, önce Güney Koreli bir ekibin Youtube kanalında yer aldı. Genç kadın daha sonra kendi kanalını açarak burada Türklere Güney Kore’yi anlatmaya başladı. Bir televizyon programından gelen teklif ise onun hayatını değiştirdi. Program için çeşitli videolar çeken Çıray, Türkiye’nin turistik yerlerini ve kültürünü tanıtıyor, Güney Koreli turistlerin Türkiye’ye seyahat etmelerini sağlıyor. Programın ardından çok sayıda Güney Korelinin kendisine mesajlar attığını, tavsiye ettiği yerlerden fotoğraflar yolladığını belirten İrem Çıray, kendine ait Youtube kanalında da Türkiye tanıtımlarına ağırlık vereceğini belirtti.

AW792089_01

HER GELDİĞİNDE TANITIM VİDEOLARI ÇEKİYOR

4 yıldır Güney Kore’de yaşadığını söyleyen Çıray, “Yüksek lisans eğitimimi bitirdikten sonra iş kapıları açılınca orada kalmaya karar verdim. Şu anda bir televizyonda yer alıyorum. Aynı zamanda dizi yazarlığı ve oyunculuk da yapıyorum. Önceden Güney Koreli bir ekiple Youtube kanalımız vardı. O kanaldan ayrılıp kendi Youtube kanalımı açınca yeni iş kapıları da açıldı. Kendi kanalımda Güney Kore’yi merak edenler için ülkenin tanıtımını yapıyorum. Televizyon programı için çektiğim videolarda ise Türkiye’yi tanıtıyorum. Dünyalı Hayatı isimli televizyon programı için ülkeme her geldiğimde 4-5 video çekiyorum. Türkiye tanıtımı yaptığım videolara kendi kanalımda da ağırlık vermeyi düşünüyorum” dedi.

AW792089_02

'BANA 'TAVSİYE ETTİĞİN YERE GELDİK' DİYE MESAJ ATIYORLAR'

Güney Korelilerin Türkiye’ye ilgisinin çok fazla olduğunu ifade eden Çıray, “Her tatilde Türkiye’ye gelmeye çalışıyorlar. Bu sebeple gelmeden önce ülkeyi çok merak edip araştırma yapıyorlar. Ben de en çok tercih ettikleri bölgelerle ilgili videolar çekiyorum. Benim videolarım sayesinde Antalya, Kapadokya, Pamukkale’ye gelen çok sayıda Güney Koreli oldu. Bana sosyal medyadan mesaj atıyorlar. Gittikleri yerden fotoğraf atıp ‘tavsiye ettiğin yere geldik’ diyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor” diye konuştu.

AW792089_03

'BENİ TANIYIP YANIMA GELİYORLAR'

Güney Kore’ye ilk gittiği yıl bazı zorluklarla karşılaştığını dile getiren Çıray, “Şu anda olduğum konumu tahmin bile edemezdim. Ben Güney Kore’ye sadece eğitim için gitmiştim. Eğitim bitince de dönme planları yapıyordum. İlk gittiğimde zorluklar yaşadım. Başka bir ülkede yaşamak kolay değil. Çalışıp buralara kadar geldiğim için çok mutluyum. Güney Kore’de tanınıyor olmak beni şaşırtıyor. İnsanlar yanıma gelip beni takip ettiklerini, tanıttığım yerlere gitmek istediğini söylüyor. Seyahat planlarına Türkiye’yi de eklediklerini söylediklerinde çok mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

'FUTBOL, KEBAP VE DONDURMADAN FAZLASINA SAHİBİZ'

Güney Korelilerin Türkleri çok sevdiğini, bir süre daha ülkede kalıp yeni projeler üretmeyi planladığını belirten Çıray, şunları söyledi:

“Güney Kore’ye gidip Güney Kore’yi tanıtan Youtuber’lar artmaya başladı ama Türkiye’yi Güney Kore’ye tanıtan bir Youtuber yok. Bu alanda tek olduğum için değil, Korelilere Türkiye’ye tanıttığım için mutluyum. Korelilere ‘Türkiye’ denince akıllarına futbol, kebap ve dondurma geliyor. Ben hep bunlardan daha fazlasına sahip olduğumuzu göstermek istiyordum. Böyle bir fırsat elime geçti. Şimdi televizyon programlarında yayınladığım videolara benzer videoları kendi kanalıma yükleyip ülkemizi tanımaya devam etmek istiyorum.” (İHA)

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
Dünya uygarlık tarihine ışık tutan höyük: ÇayönüDünya uygarlık tarihine ışık tutan höyük: Çayönü
Tatil için geldiği memleketi Uşak'ı dünya'ya tanıtacakTatil için geldiği memleketi Uşak'ı dünya'ya tanıtacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir turizm turist Seyahat youtuber

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

'Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor'

'Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatilde deniz yerine tarihi seçtiler

Tatilde deniz yerine tarihi seçtiler

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen sahillere akın etti

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen sahillere akın etti

Tarihin sıfır noktasında ilk! Artık orada da...

Tarihin sıfır noktasında ilk! Artık orada da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya uygarlık tarihine ışık tutan höyük: Çayönü

Dünya uygarlık tarihine ışık tutan höyük: Çayönü

Tatil için geldiği memleketi Uşak'ı dünya'ya tanıtacak

Tatil için geldiği memleketi Uşak'ı dünya'ya tanıtacak

Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti

Plajlara akın ettiler

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 230 yolcu geldi

Bu kentin nüfusu dakikalar içinde 4 bin kişi arttı

Akdeniz Bölgesi'nde tatilcilerin en çok tercih ettiği yerler

Akdeniz Bölgesi'nde tatilcilerin en çok tercih ettiği yerler

İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdiler

İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.