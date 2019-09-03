Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

İzmirli 27 yaşındaki İrem Çıray, eğitim için gittiği Güney Kore’de ünlü oldu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdikten sonra Güney Kore’ye giderek Seoul ChungAng University’de 'Medya ve İletişim' alanında yüksek lisans yapan Çıray, önce Güney Koreli bir ekibin Youtube kanalında yer aldı. Genç kadın daha sonra kendi kanalını açarak burada Türklere Güney Kore’yi anlatmaya başladı. Bir televizyon programından gelen teklif ise onun hayatını değiştirdi. Program için çeşitli videolar çeken Çıray, Türkiye’nin turistik yerlerini ve kültürünü tanıtıyor, Güney Koreli turistlerin Türkiye’ye seyahat etmelerini sağlıyor. Programın ardından çok sayıda Güney Korelinin kendisine mesajlar attığını, tavsiye ettiği yerlerden fotoğraflar yolladığını belirten İrem Çıray, kendine ait Youtube kanalında da Türkiye tanıtımlarına ağırlık vereceğini belirtti.

HER GELDİĞİNDE TANITIM VİDEOLARI ÇEKİYOR

4 yıldır Güney Kore’de yaşadığını söyleyen Çıray, “Yüksek lisans eğitimimi bitirdikten sonra iş kapıları açılınca orada kalmaya karar verdim. Şu anda bir televizyonda yer alıyorum. Aynı zamanda dizi yazarlığı ve oyunculuk da yapıyorum. Önceden Güney Koreli bir ekiple Youtube kanalımız vardı. O kanaldan ayrılıp kendi Youtube kanalımı açınca yeni iş kapıları da açıldı. Kendi kanalımda Güney Kore’yi merak edenler için ülkenin tanıtımını yapıyorum. Televizyon programı için çektiğim videolarda ise Türkiye’yi tanıtıyorum. Dünyalı Hayatı isimli televizyon programı için ülkeme her geldiğimde 4-5 video çekiyorum. Türkiye tanıtımı yaptığım videolara kendi kanalımda da ağırlık vermeyi düşünüyorum” dedi.