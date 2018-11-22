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Küçük kızı Facebook üzerinden açık artırma ile sattılar

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 22.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da 16 yaşındaki bir genç kız Facebook'tan açık arttırma ile satıldı.

Küçük kızı Facebook üzerinden açık artırma ile sattılar

Euronews'in haberine göre 25 Ekim tarihinde sosyal medya platformu Facebook üzerinden verilen ilanın 15 gün boyunca sitede kaldığı ortaya çıktı. Olayın farkına varan Facebook ilanı derhal kaldırdı, ancak genç kız 3 Kasım'da çoktan evlendirilmişti.

İddiaya göre aralarında Güney Sudanlı üst düzey hükümet yetkililerinin de bulunduğu 5 kişi açık arttırmaya katıldı. Müzayedeyi kazanan, genç kızın ailesine 500 inek, 3 araba ve 10 bin dolar başlık parası verdi.

'BU GÖNDERİ POLİTİKAMIZI İHLAL EDİYOR'

Çocuk gelin evlendirildikten bir hafta sonra ilanın farkına varan Facebook'un Euronews'e yaptığı açıklamada, "Bu gönderi, insan ticaretine karşı politikalarımızı ihlal ediyor. Paylaşım, sayfa, reklam ya da grup; Facebook hiçbir şekilde insan ticareti yapılmasına izin vermemektedir." dendi. Facebook sözcüsü ilanı derhal kaldırdıklarını, bunu siteye yükleyen kişinin profilini de temelli olarak kapattıklarını belirtti ve "Politikalarımıza aykırı içeriklerin tespitinde kullandığımız yöntemleri sürekli olarak geliştiriyoruz. Emniyet ve güvenlik ekibimizin kapasitesini 30 bin kişinin üstüne çıkarırken, teknolojik yatırımlarımıza da devam ediyoruz." dedi. Facebook rapor edilen paylaşım, şahıs ve grupların mümkün olan en kısa sürede gözden geçirildiğinden emin olmak için istihdam edilen personelin 7/24 çalıştığını ifade etti.

'TEKNOLOJİNİN BARBARCA KULLANILMASI'

İnsan hakları örgütleri olayı tepkiyle karşıladı. Uluslararası yardım kuruluşu Plan International da yaşanan bu durumu 'teknolojinin barbarca kullanılması' olarak nitelendirdi. Kurumun Güney Sudan Temsilcisi George Otim, "Teknolojinin barbarca kullanılması modern köle pazarlarını çağrıştırıyor. Günümüzde, bu devirde dünyanın en büyük sosyal ağında bir kızın evlilik için satılması inanılır gibi değil." şeklinde konuştu.

DİĞER AİLELERDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Aktivistler yerel medyada geniş yer bulan bu haberin bazı aileleri cesaretlendirmesi konusunda da endişeli. Euronews'e konuşan Plan International Basın Sözcüsü Susannah Birkwood, müzayedeyi kazanan kişinin aynı zamanda genç kızın akrabalarına cep telefonu ve yatak hediye ettiğini söyledi. Birkwood, Plan International'ın önceliğinin kız çocuklarının refahını garanti altına almak olduğunu belirtti.

Güney Sudan'da 18 yaşından öncesi evlilik yasal değil, ancak ülkede çocuk evlilikleri oldukça yaygın. İnsan hakları kuruluşları Güney Sudan'da kızların yüzde 52'sinin 18 yaşından önce evlendirildiğini belirtiyor.

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