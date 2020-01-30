Güneydoğu Asya'nın şiş kebabı: Satay

Özellikle Endonezya ve Malezya'da milli yiyecekler arasında yer alan satay, Kurban Bayramı'nda her iki ülkede misafirlere ikram ediliyor. Endonezya'da Orta Cava eyaletinin satay yemeğiyle meşhur olduğu bilinirken Malezya'da ise Selangor eyaletine bağlı Kajang kenti, ülkede bu yemeğin en iyi pişirildiği adres olarak kabul ediliyor. Satay, geleneksel olarak yer fıstığı sosuna batırılarak salatalık ve soğan ile tüketiliyor.

'ASYA'YA BUGÜNKÜ TÜRKİYE VE İRAN TOPRAKLARINDAN GELDİ'

Kajang şehrindeki bir satay restoranının işletmecisi Wong Yew Kai, bu geleneksel et yemeğinin Asya'ya Orta Doğu'dan etkilenerek geldiğini söyledi.

Wong, satayın Güneydoğu Asya'da yüzyıllardır tüketildiğini belirterek, "Bugünkü Türkiye ve İran topraklarından İpek Yolu üzerinden Çin'e giden tüccarlar, zaman içinde gittiklere yere yemek kültürünü de götürdü. Türkiye ve Arap ülkelerinde şiş kebap olarak bilinen yemek, Asya topraklarına bu şekilde geldi." ifadelerini kullandı.

Satayın bu şekliyle ilk olarak Çin'de yapıldığını hatırlatan Wong, "Bu yemek Çin'den Güneydoğu Asya'ya Endonezya üzerinden geçti. İlk olarak Orta Cava'da, sonra diğer bölge ülkelerde tüketilmeye başlandı." diye konuştu.