YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Yemek TV
  4. Güneydoğu Asya'nın şiş kebabı: Satay

Güneydoğu Asya'nın şiş kebabı: Satay

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güneydoğu Asya ülkelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden "satay", görünümü ve pişirilme şekliyle şiş kebabı andırıyor. En çok Endonezya, Malezya, Tayland ve Brunei'de tüketilen satay, beyaz veya kırmızı etin marine edilip tahta şişlere geçirilerek pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Özellikle Endonezya ve Malezya'da milli yiyecekler arasında yer alan satay, Kurban Bayramı'nda her iki ülkede misafirlere ikram ediliyor. Endonezya'da Orta Cava eyaletinin satay yemeğiyle meşhur olduğu bilinirken Malezya'da ise Selangor eyaletine bağlı Kajang kenti, ülkede bu yemeğin en iyi pişirildiği adres olarak kabul ediliyor. Satay, geleneksel olarak yer fıstığı sosuna batırılarak salatalık ve soğan ile tüketiliyor.

'ASYA'YA BUGÜNKÜ TÜRKİYE VE İRAN TOPRAKLARINDAN GELDİ'

20200126_2_40514281_51532900_Web

Kajang şehrindeki bir satay restoranının işletmecisi Wong Yew Kai, bu geleneksel et yemeğinin Asya'ya Orta Doğu'dan etkilenerek geldiğini söyledi.

Wong, satayın Güneydoğu Asya'da yüzyıllardır tüketildiğini belirterek, "Bugünkü Türkiye ve İran topraklarından İpek Yolu üzerinden Çin'e giden tüccarlar, zaman içinde gittiklere yere yemek kültürünü de götürdü. Türkiye ve Arap ülkelerinde şiş kebap olarak bilinen yemek, Asya topraklarına bu şekilde geldi." ifadelerini kullandı.

Satayın bu şekliyle ilk olarak Çin'de yapıldığını hatırlatan Wong, "Bu yemek Çin'den Güneydoğu Asya'ya Endonezya üzerinden geçti. İlk olarak Orta Cava'da, sonra diğer bölge ülkelerde tüketilmeye başlandı." diye konuştu.

20200126_2_40514281_51532902_Web

Wong, "satay" kelimesinin Çincenin Hokkien lehçesinde "üç parça" anlamına geldiğini vurgulayarak, "Kelime anlamına dair farklı yorumlar var. Ama genellikle satay şişlerinde üç parça et olduğu için sanırım kelime anlamının Çin dilinden geldiğini kabul edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. Satayın Malezya kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizen Wong, ülkeyi ziyaret eden her gezginin bu yemeği mutlaka denemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
İçen ilaca veda ediyor! Bardağı 1 lira...İçen ilaca veda ediyor! Bardağı 1 lira...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
satay, satay kebabı, asya yemekleri, dünya mutfağı,

En Çok Okunan Haberler

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Korkunç cinayette sürpriz tanık! Kan donduran açıklama

Korkunç cinayette sürpriz tanık! Kan donduran açıklama

Düğün davetiyesini paylaştı!

Düğün davetiyesini paylaştı!

Turunç tatlısı ile Gaziantep baklavasına meydan okuyorlar

Turunç tatlısı ile Gaziantep baklavasına meydan okuyorlar

Tadına bakmadan dönmüyorlar! Sırrı ise...

Tadına bakmadan dönmüyorlar! Sırrı ise...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İnciri Aydın'dan uyutması Yozgat'tan!

İnciri Aydın'dan uyutması Yozgat'tan!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Tam bir şifa deposu! Haftada bir kez içen iyileşiyor

Tam bir şifa deposu! Haftada bir kez içen iyileşiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turunç tatlısı ile Gaziantep baklavasına meydan okuyorlar

Turunç tatlısı ile Gaziantep baklavasına meydan okuyorlar

Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz? Kış hastalıklarından koruyan öneriler

Üzerine karabiber ekleyerek yerseniz...

Süt dilimi tarifi, süt dilimi nasıl yapılır?

Çocuğunuza sürpriz: Süt dilimi tarifi

İncir uyutması tarifi, incir uyutması nasıl yapılır?

İnciri Aydın'dan uyutması Yozgat'tan!

Adatepe Zeytinyağ Müzesi'nde zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi var

Yüzlerce yıllık hikaye burada! Tam 300 tane...

Boyabat ezmesi: Fındık ile cevizin bir araya geldiği enerji deposu

60 yıllık ürün! Türkiye'nin dört bir yanından talep yağıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.