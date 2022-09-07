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Güngör Bayrak'tan korkutan haber! Hemen ameliyata alındı

07.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda pankreas rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören oyuncu Güngör Bayrak'ın, pankreasının ameliyatla alındığı ve bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

Güngör Bayrak'tan korkutan haber! Hemen ameliyata alındı

Yeşilçam'ı ünlü oyuncusu Güngör Bayrak, pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı.

Üç haftalık tedavinin ardından Bayrak'ın pankreasının ameliyatla alındığı öğrenildi. Ameliyatın ardından taburcu olan ünlü oyuncu, bir süre evinde dinlenecek.

"KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

68 yaşındaki Güngör Bayrak'ı hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Erkan Özerman da konuyla alakalı açıklama yaptı. Bayrak'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Özerman, "Total pankreatektomi ameliyatı oldu, sağlığı gayet yerinde. Kendini iyi hissediyor" şeklinde konuştu.

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"HEP OTORİTER ROLLER GELDİ"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce bir projeyi kabul etmeden rejisöre baktığını dile getirmişti.

Bayrak, "Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım, yaşımız icabı... Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum...

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