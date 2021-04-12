Günışığı Kitaplığı 14. Eğitimde Edebiyat semineri pandemiye rağmen gerçekleşti

Bu yıl on dördüncüsü düzenlenen Eğitimde Edebiyat Semineri'nin kapanışında konuşan usta romancı Buket Uzuner, "Hayatta tek mucize, iyi bir öğretmene rastlamaktır," sözleriyle eğitimcilere seslendi. "Çocuklara, insanın kendi şansını yaratması için çok emek vermesi gerektiğini öğretmenlerimiz sayesinde öğretebiliriz. İyi anne baba olmak çocuklara sadece gıda vermek değilse, iyi öğretmen olmak da sadece müfredata uygun ilerlemek değildir," diyen usta yazar, "Okuru olmayan yazar olamaz. Okurları oluşturan da iyi öğretmenlerdir. Eğer Köy Enstitüleri iyi öğretmenler yetiştirmeseydi, edebiyatımız bu kadar verimli olamazdı," yorumunu yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını, ülkemizin önde gelen eğitim uzmanlarından, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan yaptı. "Yeni normalde aileler okumalı, okumuyorsa hemen bugün başlamalı," diyen Özcan, kitap okuma sevgisi diye bir gen olmadığına dikkati çekti ve, "Biz bunu büyürken; evde, okulda, toplumda, bir şekilde öğreniriz" dedi. Deneyimli akademisyen, "Köy Enstitüleri'nde her öğretmenin her yıl 24 kitap okuması istenirdi. Öğretmenler çok şeyi değiştirebilir, kitap okumayı sevdirebilir," diyerek meslektaşlarını selamladı.