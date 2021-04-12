Günışığı Kitaplığı 14. Eğitimde Edebiyat semineri pandemiye rağmen gerçekleşti

Bu yıl on dördüncüsü düzenlenen Eğitimde Edebiyat Semineri'nin kapanışında konuşan usta romancı Buket Uzuner, "Hayatta tek mucize, iyi bir öğretmene rastlamaktır," sözleriyle eğitimcilere seslendi. "Çocuklara, insanın kendi şansını yaratması için çok emek vermesi gerektiğini öğretmenlerimiz sayesinde öğretebiliriz. İyi anne baba olmak çocuklara sadece gıda vermek değilse, iyi öğretmen olmak da sadece müfredata uygun ilerlemek değildir," diyen usta yazar, "Okuru olmayan yazar olamaz. Okurları oluşturan da iyi öğretmenlerdir. Eğer Köy Enstitüleri iyi öğretmenler yetiştirmeseydi, edebiyatımız bu kadar verimli olamazdı," yorumunu yaptı.
Seminerin açılış konuşmasını, ülkemizin önde gelen eğitim uzmanlarından, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan yaptı. "Yeni normalde aileler okumalı, okumuyorsa hemen bugün başlamalı," diyen Özcan, kitap okuma sevgisi diye bir gen olmadığına dikkati çekti ve, "Biz bunu büyürken; evde, okulda, toplumda, bir şekilde öğreniriz" dedi. Deneyimli akademisyen, "Köy Enstitüleri'nde her öğretmenin her yıl 24 kitap okuması istenirdi. Öğretmenler çok şeyi değiştirebilir, kitap okumayı sevdirebilir," diyerek meslektaşlarını selamladı.
Milyonlarca çocuğa matematik ve coğrafyayı sevdiren Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak kitaplarının yazarı, Kanadalı akademisyen, yazar Vladimir Tumanov, eğitimcinin göreviyle iyi hikâyelerin etkisinin çok benzeştiğine dikkati çekti. İkisinin de sorulara kesin yanıtlar vermek yerine, hayat ve dünya hakkında derinleşen sorulara yöneltmesi gerektiğini belirtti. Sevilen yazar, "Yetişkinler tarafından kontrol edilen bir dünyada, genellikle kendilerini güçsüz ve çaresiz hisseden çocuklara, güçlü ve engelleri aşabilecek yetkinlikte olduklarını hissettirmeliyiz," önerisinde bulundu.
Çocuk ve gençlik edebiyatımıza özgün bir koleksiyon kazandıran İrem Uşar, çocukların gerçeklik algısında edebiyatın payını aydınlatan konuşmasında etkileyici vurgular yaptı. "Çocuğun zihninde her şey mümkündür, sınırlar yoktur. Gerçekliği, bu özgürlükle yeniden kurgulayabilir. Hayal gücü, kurmaca ve fantazya onun zihninin doğasıdır. Gizemli yaratıklar etrafta dolanabilir, ışık dans edebilir, müzik konuşabilir. Şafak sökerken ya da alacakaranlık çökerken olağanüstü şeyler gerçekleşebilir," diyen Uşar, çocuk edebiyatı okumanın yetişkinler için de önemini hatırlattı.
Sanatçı, eğitmen, danışman Müjgan Özçay, içeriğini hazırladığı Günışığı Kitaplığı Yaratıcı Okuma Uygulamaları Veritabanı - gunisigiYOU'nun etkin kullanımı için ipuçları paylaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum