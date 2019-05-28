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Günler kala Meteoroloji'den çok kritik uyarı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

Ramazan bayramına 1 hafta kala Bodrum’da hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseleceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden tarafından açıklandı. Bodrum başta olmak üzere tüm Ege sahillerinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasından artacağı öğrenildi.

Haziran ayına birkaç gün kala, yaz mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkların 10 derece kadar artacağı öğrenildi. Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bodrum'da hava sıcaklığının 29-30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞ IŞINLARINDAN UZAK DURUN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısını yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.”

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu hava sıcaklığı bodrum

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