Günlerce bayatlamayan lavaş tarifi! Evde lavaş nasıl yapılır?

Lavaş uzun süre boyunca bayatlamamasıyla kullanımı en rahat olan yiyecekler arasında yer alıyor. Evde lavaş yapımı sıklıkla aratılıyor. Özellikle deprem bölgelerine gidecek yardımlarda uzun süre bayatlamayan yiyecekler çok daha etkili oluyor. Evde lavaş nasıl yapılır merak ediyorsanız bu pratik lavaş tarifine bakabilirsiniz.
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