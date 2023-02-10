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Günlerce bayatlamayan lavaş tarifi! Evde lavaş nasıl yapılır?

10.02.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lavaş uzun süre boyunca bayatlamamasıyla kullanımı en rahat olan yiyecekler arasında yer alıyor. Evde lavaş yapımı sıklıkla aratılıyor. Özellikle deprem bölgelerine gidecek yardımlarda uzun süre bayatlamayan yiyecekler çok daha etkili oluyor. Evde lavaş nasıl yapılır merak ediyorsanız bu pratik lavaş tarifine bakabilirsiniz.

Günlerce bayatlamayan lavaş tarifi! Evde lavaş nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 12
Hazırlık Süresi 35dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Lavaş her türlü yemeğin yanına uyum sağlıyor. Günler boyunca bayatlamadan saklayabileceğiniz lavaşlar oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Evde yapacağınız lavaşların tadına şaşıracaksınız.

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı su
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 4 - 4,5 su bardağı un

TARİF

  • Unu bir kaba alın. Üzerine su, zeytinyağı ve tuzu ekleyin.
  • Ele yapışmayan bir hamur elde edin.
  • Hamuru 12 eşit parçaya bölün ve yuvarlayın.
  • Her parçayı tava büyüklüğünde açın.
  • Yağsız tavada arkalı önlü pişirin. Pişen lavaşları üst üste dizin ve kurumaması için temiz bir bezle örtün. Ardından servis edin.

AFİYET OLSUN!

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