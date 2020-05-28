Günlerce bayatlamayan mayasız poğaça tarifi! Sır gibi saklıyordu...

Aranızda poğaça sevmeyen var mı? Şöyle yumuşacık, sade ya da bol malzemeli, ister kahvaltıya ister beş çayına sıcacık ve lezzetli bir poğaçaya kimse hayır demez. Üstelik size vereceğimiz tarifle mayalama süresi beklemeden, dakikalar için hazırlayıp hemen fırına gönderebilirsiniz. Ani gelen misafire ya da ailenizle çay keyfi için hazırladığınız poğaça, kısa sürede size eşlik etmeye hazır hale gelecektir.

Karantina süresi yavaş yavaş bitip hayat normal akışına dönmeye başlarken yoğun bir çalışma temposuna girecekler için de pratik ve kurtarıcı bir tarif olabilir. İşte sizler için hazırladığımız uzun süre, bayatlamadan saklayıp tüketebileceğiniz, mayasız, pratik bir poğaça tarifi:

MALZEMELER

1 yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 paket kabartma tozu

4 su bardağı kadar un

İÇ MALZEMESİ

1 kase rendelenmiş ya da ezilip ufalanmış beyaz peynir (isteğe göre lor peyniri de kullanabilirsiniz)

Yarım demet kadar maydanoz

Poğaça içini patatesli, kaşarlı gibi farklı seçeneklerle de hazırlayabilirsiniz.