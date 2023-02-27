Günlerdir depremzedelere yemek yapıyordu! Mehmet Şef Gaziantep'ten paylaştı: "İç huzurum yerine geldi..."

Mehmet Şef, deprem sonrasında önce Kahramanmaraş'a ardından da ekibini toplayıp Gaziantep Islahiye'ye yemek yapmaya, depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamak için çalışmaya gitmişti. Mehmet Şef, Gaziantep'ten duygu dolu bir paylaşım yaptı. Depremzedelere 'bir tas çorba vermenin' kedisini çok iyi hissettirdiğini söyledi.

"TANSİYON HAPI KULLANMIYORUM"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabı üzerinden deprem bölgesini paylaşmaya devam ediyor. 11 ili etkileyen depremlerde ilk günden beri depremzedelere sıcak yemek verebilmek için çabalayan şef, bir paylaşım yaparak içini döktü.

Mehmet Yalçınkaya paylaşımında:

"Burada iç huzurum yerine geldi. Geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Bir kardeşimize bir tas çorba vermek içimin ferahlamasını sağlıyor." dedi.

İZMİR DEPREMİNDE DE ORADAYDI

30 Ekim 2020'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki İzmir depremi sonrasında da Mehmet Şef ve ekibi yine İzmir'deydi. MasterChef yarışmacıları da bölgedeki depremzedeler için yemek yapıp dağıtmıştı. Kızılay ile birlikte İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemekler verilmişti.

Instagram hesabından fotoğraflar paylaşan Mehmet Yalçınkaya'ya takipçileri teşekkür mesajları yağdırdı. Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: