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Günlerdir depremzedelere yemek yapıyordu! Mehmet Şef Gaziantep'ten paylaştı: "İç huzurum yerine geldi..."

27.02.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Şef, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ilk gününden beri sahada ve depremzedelere yemek yapıyor. Her afet sonrasında MasterChef yarışmacıları ve çalışma arkadaşları ile birlikte afet bölgesinde olan Şef Mehmet Yalçınkaya, Gaziantep'teki yemek konteynerinden bir paylaşım yaptı.

Günlerdir depremzedelere yemek yapıyordu! Mehmet Şef Gaziantep'ten paylaştı: "İç huzurum yerine geldi..."

Mehmet Şef, deprem sonrasında önce Kahramanmaraş'a ardından da ekibini toplayıp Gaziantep Islahiye'ye yemek yapmaya, depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamak için çalışmaya gitmişti. Mehmet Şef, Gaziantep'ten duygu dolu bir paylaşım yaptı. Depremzedelere 'bir tas çorba vermenin' kedisini çok iyi hissettirdiğini söyledi.

"TANSİYON HAPI KULLANMIYORUM"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabı üzerinden deprem bölgesini paylaşmaya devam ediyor. 11 ili etkileyen depremlerde ilk günden beri depremzedelere sıcak yemek verebilmek için çabalayan şef, bir paylaşım yaparak içini döktü.

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Mehmet Yalçınkaya paylaşımında:

"Burada iç huzurum yerine geldi. Geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Bir kardeşimize bir tas çorba vermek içimin ferahlamasını sağlıyor." dedi.

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İZMİR DEPREMİNDE DE ORADAYDI

30 Ekim 2020'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki İzmir depremi sonrasında da Mehmet Şef ve ekibi yine İzmir'deydi. MasterChef yarışmacıları da bölgedeki depremzedeler için yemek yapıp dağıtmıştı. Kızılay ile birlikte İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemekler verilmişti.

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Instagram hesabından fotoğraflar paylaşan Mehmet Yalçınkaya'ya takipçileri teşekkür mesajları yağdırdı. Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

  • Can şefim, aslan şefim Allah kabul etsin @chefmehmetyalcinkaya

  • Size kızıyordum yarışmacilara çok sesinizi yükseltiyorsunuz diye ama gerçekten adammışsınız, sizinle gurur duyuyoruz. Allah kızınızdan güldürsün
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    • Sadece yemek yapıyorlar diye baktığım bütün şeflerimizden özür diliyorum. Vatana millete hizmet bu olsa gerek ve bir şey daha gördüm ki her insanın elinde bir altın bilezik olmalı. Allah bütün şeflerimizden razı olsun bu zor günlerde yemekleri gibi içimizi de ısıttıkları için.
    • Valla helal olsun göstermelik değil gerçek yardım peşinde olduğunuzu gördüm. Allah kabul etsin hayrınızı emeğinizi, Rabbim sizden ekibinizden razı olsun.
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