Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan: Su ve yemek gitmeyen yerler var hâlâ…

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan ve arkadaşları afet bölgesinde hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti. Zor koşullu ve gidilemeyen köylerdeki ailelere yardımları ileten ünlü oyuncu “Off road aracım olduğu için merkezden uzak yerlere gidip dağıtım yapıyorduk. Bu sabah da orada evi yıkılmış yaşlı bir amca ve teyzeyi Ankara’ya geçici misafir olacakları bir eve getirdim, oradan İstanbul’a geldim" diyerek şunları söyledi:

"Buradan da 10 kişilik off road grubunu gönderdik. Buradaki kurumlarla orada iletişimde olduğum belediye ve kurumlarla iletişime geçiriyorum, karşılıklı eksiklikleri ve orada gördüğüm şahit olduğum sıkıntıları aktarıp tamamlamaya çalışıyoruz."

"İNSANLAR KENDİ ENKAZINDAKİLER YAKARAK ISINIYOR"

Anıl Altan hâlâ yardım gitmeyen yerler olduğunu belirtti ve şu çok önemli bilgileri paylaştı:

“Durum buradan ve televizyonda gördüklerimizin çok çok fazlası… Ben Hatay’daydım taş üstünde taş kalmamış, insanlar kaldırımlarda, kucağınla bebekle, kendi evinin enkazındakileri yakıp ısınıyor… Ve öyle de her yere çadır, yardım ulaşmış değil… Su ve yemek gitmeyen yerler var hâlâ… Hatta genel merkezlere kurulan yardım çadırlarının yerleri söyleniyor ama uzaktaki köylerdeki yaşlının, hastanın ve mazotu aracı olmayanın oraya gitme durumu yok… Belediye kendisi de özellikle o yüzden arazi aracı, kamyon vs. desteği istedi. Onları sağlıyoruz inşallah şimdi… Çünkü TIR’ların oraya gitmesi önemli ama onların adreslere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması daha da önemli… Çok gördüm yerlerde elbiseler, bezler gıdalar… Sokaklara dökülmüş. Uzaktan yapılan yardımların organizasyonu yapılmadan iletilmemeli…”

