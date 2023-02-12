MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan: Su ve yemek gitmeyen yerler var hâlâ…

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan: Su ve yemek gitmeyen yerler var hâlâ…

12.02.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıl Altan depremin ilk günü Hatay’a koşan ünlü isimler arasındaydı. 2 arazi aracıyla, 5 arkadaş seferber olan ünlü oyuncu köy köy dolaşıp yardım dağıttı. Anıl Altan izlenimlerini anlatarak "Su ve yemek gitmeyen yerler var hâlâ…" dedi.

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan: Su ve yemek gitmeyen yerler var hâlâ…

Günlerdir Hatay’da olan Anıl Altan ve arkadaşları afet bölgesinde hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti. Zor koşullu ve gidilemeyen köylerdeki ailelere yardımları ileten ünlü oyuncu “Off road aracım olduğu için merkezden uzak yerlere gidip dağıtım yapıyorduk. Bu sabah da orada evi yıkılmış yaşlı bir amca ve teyzeyi Ankara’ya geçici misafir olacakları bir eve getirdim, oradan İstanbul’a geldim" diyerek şunları söyledi:

"Buradan da 10 kişilik off road grubunu gönderdik. Buradaki kurumlarla orada iletişimde olduğum belediye ve kurumlarla iletişime geçiriyorum, karşılıklı eksiklikleri ve orada gördüğüm şahit olduğum sıkıntıları aktarıp tamamlamaya çalışıyoruz."

Ekran Alıntısı

"İNSANLAR KENDİ ENKAZINDAKİLER YAKARAK ISINIYOR"

Anıl Altan hâlâ yardım gitmeyen yerler olduğunu belirtti ve şu çok önemli bilgileri paylaştı:

“Durum buradan ve televizyonda gördüklerimizin çok çok fazlası… Ben Hatay’daydım taş üstünde taş kalmamış, insanlar kaldırımlarda, kucağınla bebekle, kendi evinin enkazındakileri yakıp ısınıyor… Ve öyle de her yere çadır, yardım ulaşmış değil… Su ve yemek gitmeyen yerler var hâlâ… Hatta genel merkezlere kurulan yardım çadırlarının yerleri söyleniyor ama uzaktaki köylerdeki yaşlının, hastanın ve mazotu aracı olmayanın oraya gitme durumu yok… Belediye kendisi de özellikle o yüzden arazi aracı, kamyon vs. desteği istedi. Onları sağlıyoruz inşallah şimdi… Çünkü TIR’ların oraya gitmesi önemli ama onların adreslere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması daha da önemli… Çok gördüm yerlerde elbiseler, bezler gıdalar… Sokaklara dökülmüş. Uzaktan yapılan yardımların organizasyonu yapılmadan iletilmemeli…”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konteyneri kendi elleriyle yaptılarKonteyneri kendi elleriyle yaptılar
Anahtar Kelimeler:
Hatay anıl altan Oyuncu ünlü oyuncu ele aktan

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

TFF, ligden çekilme kararlarını onayladı!

TFF, ligden çekilme kararlarını onayladı!

Ölümü göze aldılar, bebekleri yalnız bırakmadılar

Ölümü göze aldılar, bebekleri yalnız bırakmadılar

Hamza bebek 140 saat sonra enkazdan çıkarıldı!

Hamza bebek 140 saat sonra enkazdan çıkarıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.