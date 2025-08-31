Mynet Trend

Günlerdir sırra kadem basan Trump sonunda ortaya çıktı! 'Pentagon Pizza' teorisi çöktü

Son hafta herhangi bir etkinliğe katılmayan ve son görüntüsünde elinde morlukla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump ortaya çıktı. Hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Trump'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan gündem olan 'Pentagon Pizza' teorisi de çöktü.

Ufuk Dağ

ABD Başkanı Donald Trump, ölümüne dair internette yayılan söylentilerin ardından cumartesi günü Washington DC’de ailesiyle görüntülendi.

MORLUKLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son dönemde Trump’ın sağlığı tartışma konusu olmuştu. Elinde görülen “büyük bir morluk” dikkat çekmiş, ekibi ise bunu yoğun fondötenle kapatmaya çalışmıştı.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Trump’a, bacak toplardamarlarının hasar görmesiyle ortaya çıkan kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konuldu.

"GOLF OYNAYACAK"

Cumartesi günü Trump, torunu Kai Trump ile Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde objektiflere yakalandı.

İkili, Virginia’daki Trump National golf sahasına gitmeye hazırlanıyordu.

CNN muhabiri Barak Ravid de iddiaları yalanlayarak X hesabından, “Bir ABD’li yetkili bana, Trump iyi, bu sabah golf oynayacak dedi” ifadelerini paylaştı.

NEDEN HERKES TRUMP'IN ÖLDÜĞÜNE İNANDI?

Trump'ın her gün kamuoyunun karşısına çıkan biri olması nedeniyle, iki gün boyunca görünmemesi sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı. Üstelik o gün için herhangi bir resmi program da planlanmamıştı.

"PENTAGON PİZZA" TEORİSİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan hebere göre Reddit’te bir kullanıcı, Pentagon yakınlarındaki pizzacıların olağan dışı yoğunluk oluşturmasını, “ulusal güvenlik gelişmesi”ne bağladı.

Daha önce de İran’a yönelik füze saldırısı sırasında benzer iddialar ortaya atılmıştı. Ancak gözlem yapan hesaplar, bu hareketliliğin “anlamlı bir artış değil, normal dalgalanma” olduğunu belirtti.

VANCE'İN SÖZLERİ OLAYI DAHA DA BÜYÜTTÜ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, “Korkunç bir trajedi yaşanırsa başkan olabilirim” sözleri söylentileri daha da alevlendirdi. Vance her ne kadar “Trump’ın inanılmaz enerjisi var, sağlığı gayet iyi” dese de, “trajedi” vurgusu kamuoyunda dikkat çekti.

Birçok kullanıcı sosyal medyada, Vance’in bu ifadelerini “garip” ve hatta “uğursuz bir önsezi” olarak yorumladı.

