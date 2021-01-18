YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

18.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 783 bin 715 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 706 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 582 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 457 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 783 bin 715 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,06 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,47 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 772 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 760 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Uzmanlardan emziren anneler için "aşı" açıklaması

Uzmanlardan emziren anneler için "aşı" açıklaması

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Karaderili Şirketler Grubu yatırımlarına devam ediyor

Karaderili Şirketler Grubu yatırımlarına devam ediyor

Emniyet mensuplarına sıcak çorba ikramı

Emniyet mensuplarına sıcak çorba ikramı

Kağıthane’de karla mücadele 24 saat sürüyor

Kağıthane’de karla mücadele 24 saat sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.