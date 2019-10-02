Mynet Trend

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 02.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Kartal’da 17 yaşındaki Aleyna Can’ın günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Can’ın sevgilisi ve sevgilisinin kardeşi hakkında suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Tutuklu sanığın ise ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Kartal’da 30 Kasım 2017 tarihinde günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın, “kasten öldürme” suçundan müebbet istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Mesut Vural ile başka suçtan tutuklu Bayram Ekici cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş ile katılanlar avukatı Kübra Süleyman da salonda hazır bulundu.

"SANIKLAR CEZADAN KURTULMAK İÇİN SENARYO YAZIYORLAR"

Duruşmada söz alan katılan avukatı Kübra Süleyman, “Sanık Bayram hakkında daha önce maktulü alıkoymaktan dolayı hakkında uzaklaştırma kararı verilmiştir. Bu uzaklaştırma olayı sonrasında bu olay meydana gelmiştir. Sanıkların cezadan kurtulmak amacıyla senaryo yazdıklarını düşünüyoruz” diyerek 3 sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKLU SANIK: YANLIŞLIKLA KENDİMİ DE VURABİLİRDİM

Esas hakkındaki savunması sorulan Mesut Vural, “Olay yaşandığı için üzgünüm. Maktulü önceden tanımıyorum. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Zaten olaydan sonra kendim ambulansa haber verdim. Olayın şokuyla panikleyip ambulansı arayıp oradan uzaklaştım. Keşke böyle olmasaydı. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla diğer sanıkları veya kendimi de vurabilirdim” dedi.

Korkunç olay! Dikenli tellere takılıp yandıKorkunç olay! Dikenli tellere takılıp yandı

Sanık Bayram Ekici, “Avukatımın beyanına katılıyorum” derken, Ercan Ekici ise, olayın meydana gelmesinde bir suçu olmadığını söyledi. Son sözü sorulan sanıklardan Mesut Vural tahliyesini talep etti. Bayram Ekici bir diyeceğini olmadığını söylerken, sanık Ercan Ekici ise beraatini istedi.

2 SANIK HAKKINDA BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bayram Ekici ve Ercan Ekici’nin Aleyna Can’a yönelik ‘kasten öldürme’ suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

SEVGİLİSİNİN ARKADAŞINA 7,5 YIL HAPİS

Suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesine kullanılan araç, meydana gelen zararın ağırlığı, taksire dayalı kusurunun ağırlığını göz önüne alan mahkeme, sanık Mesut Vural’ın, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 7 yıl 6 hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Vural hakkında “ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bayram Ekici’nin, Aleyna Can’ın erkek arkadaşı olduğu ve olaydan birkaç gün önce bir apartmandan oda kiraladığı anlatılmıştı.

Olay günü Aleyna Can, Bayram Ekici ve kardeşi Ercan Ekici ile Mesut Vural’ın kiralık daireye geldiği belirtilmişti. Bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkmak için hazırlanan Mesut Vural’ın belindeki tabancayı çekmeceye bıraktığı, dışarı çıkan Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın akşam saatlerinde eve döndükleri kaydedilmişti.

İddianamede, tabancayı ellerine alan sanıkların mekanizmayı çekerek tetik düşürüp silahı ateşledikleri ve Aleyna Can’ı vurarak ölümüne neden oldukları anlatılırken, sanıklar Bayram Ekici, Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. (İHA)

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
Dünyanın en tehlikeli örümceklerinden! Türkiye'de görüldüDünyanın en tehlikeli örümceklerinden! Türkiye'de görüldü
TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı: Gelme yetişemezsinTEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı: Gelme yetişemezsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kartal istanbul aleyna can günlük kiralık daire aleyna can davası

En Çok Okunan Trend Haberler

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
17 yaşında kızın günlük kiralık evde ne işi var hemde erkekle onu sormak lazım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en tehlikeli örümceklerinden! Türkiye'de görüldü

Dünyanın en tehlikeli örümceklerinden! Türkiye'de görüldü

TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı! 'Gelme yetişemezsin' dedi, telefonu kapattı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı: Gelme yetişemezsin

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin, binmesin

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin, binmesin

Sisin örttüğü Selimiye'nin görüntüsü büyüledi

Selimiye'nin görüntüsü büyüledi

Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi

Denizin altında görüntülendi! 'Bu çok nadir görülen bir olay'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.