Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında ve nereli? Günnur Adıgüzel’in dizileri

Öğle saatlerinde müşterisi olduğu bankadan parasını alarak uzaklaşan Adıgüzel, arabasının anahtarını almak için iş yerine doğru yola çıktı. Arabasına bindiği sırada bilinmeyen bir kişi tarafından gasp edilen Adıgüzel durumu polise bildirdi ve sağlık durumunun kontrol edilebilmesi için hastahaneye gitti. Hastahenede ifadesi alınan Günnur Adıgüzel’in şikayeti üzerine polis ekipleri her yerde gaspçıyı aramaya başladı. Günnur Adıgüzel’in verdiği eşkale uygun herhangi bir şüpheliye rastlanmazken polis ekipleri aramalarının çapını arttırdıklarını duyurdu.

Gasp haberinin yayılmasından sonra başarılı oyuncu hakkında “Günnur Adıgüzel kim, Günnur Adıgüzel’in rol aldığı dizi ve filmler hangileridir?” sorularının cevapları araştırma konusu oldu.

GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR?



Oyunculuk serüvenine reklam filmleriyle başlayan Günnur Adıgüzel pek çok dizi projesinde yardımcı rollerde boy gösterdi. 1985 yılında doğan Günnur Adıgüzel yaş olarak 35 yaşındadır. Günnur Adıgüzel kilo-boy olarak ise 1.69 cm ve 50 kilodur. İlk başrol deneyimini ise TRT 1 ekranlarına gelen İncir Ağacı dizisinde Sevim karakteriyle yaşamıştır. Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat, Galip Derviş, Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı ve Ustura Kemal dizilerinde rol aldı.

