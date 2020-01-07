MAGAZİN
  4. Günübirlik turizme açılan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

Günübirlik turizme açılan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Batı Karadeniz illerinden yoğun bir ilgi var. Yüzlerce kişi merkeze gelerek doyasıya eğlendi"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve 3 gün önce günübirlik kayak turizmine açılan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'ni yüzlerce kişi ziyaret etti.

Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen merkeze gelen vatandaşlar, 1250 metrelik iki, 607 ve 869 metrelik de birer olmak üzere dört pistte doyasıya eğlendi.

Ziyaretçiler, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile bayblift sistemlerini de kullanarak karın tadını çıkarttı.

- "Burası ülkemizin en yeni kayak tesisi"

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Keltepe Kayak Merkezi'nin sadece Karabük değil, çevre illerin de faydalanabileceği önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Türkiye'ye böyle bir tesis kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, "Burası ülkemizin en yeni kayak tesisi. 3 gün önce burayı açtık. Batı Karadeniz illerinden yoğun bir ilgi var. Yüzlerce kişi merkeze gelerek doyasıya eğlendi. Yaklaşık 3 ay boyunca burada iyi kar oluyor. Bu zaman diliminde binlerce kişinin bu alana gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Gürel, vatandaşların sorun yaşamaması için bütün tedbirlerin alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kayak için gerekli her türlü alet mevcut. Eğitmenlerimiz, yeme içme tesislerimiz var. Sağlık hizmetleri bulunuyor. Dağa tırmandığımız yollarımız gayet iyi. Bu alan bizim için prestij projelerinden bir oldu. Bir otel eksikliğimiz var. Otel yapımı içinde gerekli planlamaları yapıyoruz. Safranbolu turizmine alternatif önemli bir alanımız oldu."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)
Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Keltepe Kayak Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Bu Tarz Benim'in agresif yarışmacısı estetikten nasibini aldı!

Bu Tarz Benim'in agresif yarışmacısı estetikten nasibini aldı!

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)

Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)

Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”

Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”

2020 BAFTA adayları açıklandı

İngilizlerin adayları belli oldu

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin tanıtımına büyük ilgi

Türkler Geliyor şimdiden 20 milyon izlendi

(Özel) ‘MuğlaKent’ ile Muğla, Cep’e taşındı

(Özel) ‘MuğlaKent’ ile Muğla, Cep’e taşındı

Joaquin Phoenix, Joker’in setinde “tam bir baş belası” olduğunu kabul etti

Şaşırtan itiraf: 'Ben belanın ta kendisiyim!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.