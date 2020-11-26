Günümüzün ata sporu kötü yorum yapan takipçilerine sosyal medya üzerinden ayar veren ünlü isimler!

Şeyma Subaşı takipçisine ‘Kuş beyinli’ diyerek cevap verdikten sonra sosyal medya bir kez daha karıştı. Subaşı takipçisine ilk ya da son kez cevap veren ünlü isim olmayacak. Bunun devamının geleceğine eminiz ama şimdilik bununla idare edin. İşte takipçilerine küfür eden isimler...

ŞEYMA SUBAŞI

Şeyma Subaşı bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Miami’de tatil yapan fenomen isim koronavirüs korkusunu çabuk atlattı. Sosyal medya hesabından kızı Melisa’yla paylaşım yapan Subaşı kendisine yapılan nafaka yorumlarına sert cevap verdi. Kötü yorumlara ve eleştirilere alışkın olan hatta bu tarz şeylere gülüp geçtiğini söyleyen Subaşı bu sefer fena patladı.

İşte o paylaşım;

DENİZ AKKAYA

Listemizde şimdiki sırada Deniz Akkaya yer alıyor. Ünlü model Akkaya, kızı Ayşe’yle çekilen bir fotoğrafına yorum yapan takipçisine adeta ateş püskürdü. Mahkemede hesaplaşmanın altını çizen Akkaya takipçisini yerin dibine sokan ünlüler arasında yerini aldı.

İşte o paylaşım;

YASEMİN ALLEN KAYA

Güzel oyuncu Yasemin Allen Kaya, kötü yorumlara karşı tahammül sınırı az olan isimler arasındaki yerini aldı. Bir takipçisinin yorumuna sinirlenen ünlü ismin devreleri bir anda attı. Günlük hayatta hepimizin verebileceği bir tepkiyi sosyal medyadan vermemiş mi? Ne dersiniz?