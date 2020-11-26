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Günümüzün ata sporu kötü yorum yapan takipçilerine sosyal medya üzerinden ayar veren ünlü isimler!

Seray Üstün Seray Üstün 26.11.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Günümüzün ata sporu kötü yorum yapan takipçilerine sosyal medya üzerinden ayar veren ünlü isimler!

Sosyal medyanın günümüzde etkin bir rol oynamasından sonra ünlü isimlere ulaşmak daha da kolay oldu. Özellikle Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanan isimlere takipçileri seri yorum yapma da rekorun sınırlarını zorladı. Sanat dünyasının uzaktan kusursuz görünen isimleri “Biz de insanız, yeter artık” diyerek isyan bayrağını çekti. Sırada takipçilerine verdikleri cevaplarla gündem olan ünlü isimler var.

Şeyma Subaşı takipçisine ‘Kuş beyinli’ diyerek cevap verdikten sonra sosyal medya bir kez daha karıştı. Subaşı takipçisine ilk ya da son kez cevap veren ünlü isim olmayacak. Bunun devamının geleceğine eminiz ama şimdilik bununla idare edin. İşte takipçilerine küfür eden isimler...

ŞEYMA SUBAŞI

Şeyma Subaşı bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Miami’de tatil yapan fenomen isim koronavirüs korkusunu çabuk atlattı. Sosyal medya hesabından kızı Melisa’yla paylaşım yapan Subaşı kendisine yapılan nafaka yorumlarına sert cevap verdi. Kötü yorumlara ve eleştirilere alışkın olan hatta bu tarz şeylere gülüp geçtiğini söyleyen Subaşı bu sefer fena patladı.

İşte o paylaşım;

şeyma subaşı

DENİZ AKKAYA

Listemizde şimdiki sırada Deniz Akkaya yer alıyor. Ünlü model Akkaya, kızı Ayşe’yle çekilen bir fotoğrafına yorum yapan takipçisine adeta ateş püskürdü. Mahkemede hesaplaşmanın altını çizen Akkaya takipçisini yerin dibine sokan ünlüler arasında yerini aldı.

İşte o paylaşım;

deniz akkaya

YASEMİN ALLEN KAYA

Güzel oyuncu Yasemin Allen Kaya, kötü yorumlara karşı tahammül sınırı az olan isimler arasındaki yerini aldı. Bir takipçisinin yorumuna sinirlenen ünlü ismin devreleri bir anda attı. Günlük hayatta hepimizin verebileceği bir tepkiyi sosyal medyadan vermemiş mi? Ne dersiniz?

İşte o paylaşım;

yasemin allen kaya

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

Bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabını tercih eden Farah Zeynep’in canını sıkan çok yorum oldu. İngilizce yapılan fotoğraf altı yorumlarına sinirlenen Türkçe düşkünlerinden bir takipçisine güzel oyuncu küfürle cevap verdi.

İşte o paylaşım;

farah zeynep abdullah

DAMLA ERSUBAŞI

Sihirli Annem’in çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı büyüdü ve magazin sansasyonlarındaki yerini aldı. İkinci bebeğine hamileyken eşi tarafından aldatıldığı iddia edilen Ersubaşı, hakkında yapılan yorumlara fena içerlemiş olacak ki açtı ağzını yumdu gözünü. Takipçisinin ifşa ettiği mesajlarda Damla Ersubaşı’nın kullandığı ifadeler birçok kişi tarafından tepki çekti.

İşte o mesajlar;

damla ersubaşı

DEMET AKALIN

Demet Akalın olmadan bu listeyi tamamlayabileceğimizi düşünmediniz herhalde? Kızı Hira’nın hastalığından sonra yapılan kötü yorumlara cevap veren Akalın’ın biraz eski ama cuk diye oturan cevabını paylaşıyoruz.

İşte o paylaşım;

demet akalın

MEHMET AKİF ALAKURT

Adanalı ve Sıla dizisinde rol aldıktan sonra kariyerini zirvede bırakarak şehir hayatından uzaklaşan Mehmet Akif Alakurt, kaslarını gösterdiği hikayesine olumsuz yorum yapan takipçisini küfürle uyardı.

İşte o paylaşım;

mehmet akif alakurt

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