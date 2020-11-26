Günümüzün ata sporu kötü yorum yapan takipçilerine sosyal medya üzerinden ayar veren ünlü isimler!

Şeyma Subaşı takipçisine ‘Kuş beyinli’ diyerek cevap verdikten sonra sosyal medya bir kez daha karıştı. Subaşı takipçisine ilk ya da son kez cevap veren ünlü isim olmayacak. Bunun devamının geleceğine eminiz ama şimdilik bununla idare edin. İşte takipçilerine küfür eden isimler...
Şeyma Subaşı bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Miami’de tatil yapan fenomen isim koronavirüs korkusunu çabuk atlattı. Sosyal medya hesabından kızı Melisa’yla paylaşım yapan Subaşı kendisine yapılan nafaka yorumlarına sert cevap verdi. Kötü yorumlara ve eleştirilere alışkın olan hatta bu tarz şeylere gülüp geçtiğini söyleyen Subaşı bu sefer fena patladı.
İşte o paylaşım;
Listemizde şimdiki sırada Deniz Akkaya yer alıyor. Ünlü model Akkaya, kızı Ayşe’yle çekilen bir fotoğrafına yorum yapan takipçisine adeta ateş püskürdü. Mahkemede hesaplaşmanın altını çizen Akkaya takipçisini yerin dibine sokan ünlüler arasında yerini aldı.
İşte o paylaşım;
Güzel oyuncu Yasemin Allen Kaya, kötü yorumlara karşı tahammül sınırı az olan isimler arasındaki yerini aldı. Bir takipçisinin yorumuna sinirlenen ünlü ismin devreleri bir anda attı. Günlük hayatta hepimizin verebileceği bir tepkiyi sosyal medyadan vermemiş mi? Ne dersiniz?
İşte o paylaşım;
Bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabını tercih eden Farah Zeynep’in canını sıkan çok yorum oldu. İngilizce yapılan fotoğraf altı yorumlarına sinirlenen Türkçe düşkünlerinden bir takipçisine güzel oyuncu küfürle cevap verdi.
İşte o paylaşım;
Sihirli Annem’in çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı büyüdü ve magazin sansasyonlarındaki yerini aldı. İkinci bebeğine hamileyken eşi tarafından aldatıldığı iddia edilen Ersubaşı, hakkında yapılan yorumlara fena içerlemiş olacak ki açtı ağzını yumdu gözünü. Takipçisinin ifşa ettiği mesajlarda Damla Ersubaşı’nın kullandığı ifadeler birçok kişi tarafından tepki çekti.
İşte o mesajlar;
Demet Akalın olmadan bu listeyi tamamlayabileceğimizi düşünmediniz herhalde? Kızı Hira’nın hastalığından sonra yapılan kötü yorumlara cevap veren Akalın’ın biraz eski ama cuk diye oturan cevabını paylaşıyoruz.
İşte o paylaşım;
Adanalı ve Sıla dizisinde rol aldıktan sonra kariyerini zirvede bırakarak şehir hayatından uzaklaşan Mehmet Akif Alakurt, kaslarını gösterdiği hikayesine olumsuz yorum yapan takipçisini küfürle uyardı.
İşte o paylaşım;
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