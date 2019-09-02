Günün tarifi: Limonlu makarna

Eğer farklı bir lezzet istiyorsanız sizler için harika bir önerimiz var: Limonlu makarna! İlk başta ismi kulağa garip gelse de tadına bakan herkes bayılıyor. İşte limonlu makarnanın detayları...

MALZEMELER

Bir paket makarna

Bir adet limon

Bir paket krema

3 yemek kaşığı tereyağı

Kuru et

Bir çay bardağı haşlanmış bezelye

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak makarnayı tuzlu suda haşlayın. Hazır olduktan sonra süzün ve bir kenara alın.

Tereyağını tavada eritin. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Kabukları ve limon suyunu tereyağına ilave edin.

Bir iki dakika kadar tavada döndürün ve karışımı ocaktan alın.

Karışıma kremayı da ilave ettikten sonra karıştırın ve sosu makarnayla buluşturun.

Üzerine minik minik doğradığınız kuru etleri ve bezelyeleri ilave edin.

Afiyet olsun.



