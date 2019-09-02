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Günün tarifi: Limonlu makarna

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 02.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Değişik tat arayışları için yola çıktık ve limonlu makarnayı keşfettik. Biz bu tadı çok sevdik. Deneyenler ise tam puan verdi. Bakalım sizler sevecek misiniz...

Günün tarifi: Limonlu makarna

Eğer farklı bir lezzet istiyorsanız sizler için harika bir önerimiz var: Limonlu makarna! İlk başta ismi kulağa garip gelse de tadına bakan herkes bayılıyor. İşte limonlu makarnanın detayları...

MALZEMELER
Bir paket makarna
Bir adet limon
Bir paket krema
3 yemek kaşığı tereyağı
Kuru et
Bir çay bardağı haşlanmış bezelye
Tuz ve karabiber

YAPILIŞI
İlk olarak makarnayı tuzlu suda haşlayın. Hazır olduktan sonra süzün ve bir kenara alın.
Tereyağını tavada eritin. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Kabukları ve limon suyunu tereyağına ilave edin.
Bir iki dakika kadar tavada döndürün ve karışımı ocaktan alın.
Karışıma kremayı da ilave ettikten sonra karıştırın ve sosu makarnayla buluşturun.
Üzerine minik minik doğradığınız kuru etleri ve bezelyeleri ilave edin.
Afiyet olsun.

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