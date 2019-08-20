Günün tarifi: Soğan halkasında cheeseburger

Tek bir lokmaya bir dolu lezzet sığdırdık! Tadına bakan herkes lezzetine hayran kalıyor...
MALZEMELER
500 gr kıyma
Bir adet soğan
Bir yemek kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Bir tatlı kaşığı karabiber
İki diş sarımsak
1/2 paket cheddar peyniri
YAPILIŞI
Soğanları kalın halkalar halinde doğrayın. Tek tek ayırın.
Kıymanın içine sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı toz tatlı biber, karabiber ekleyin ve karıştırın.
Soğanın içine bir kat bu kıymadan yerleştirip arasında cheddar koyun ve tekrar kıyma ile kapatın. Daha sonra un,yumurta ve galeta ununa, tekrar yumurta ve galeta ununa banın. Afiyet olsun.
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