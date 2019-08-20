Günün tarifi: Soğan halkasında cheeseburger

Tek bir lokmaya bir dolu lezzet sığdırdık! Tadına bakan herkes lezzetine hayran kalıyor...

MALZEMELER

500 gr kıyma

Bir adet soğan

Bir yemek kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Bir tatlı kaşığı karabiber

İki diş sarımsak

1/2 paket cheddar peyniri

YAPILIŞI

Soğanları kalın halkalar halinde doğrayın. Tek tek ayırın.

Kıymanın içine sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı toz tatlı biber, karabiber ekleyin ve karıştırın.

Soğanın içine bir kat bu kıymadan yerleştirip arasında cheddar koyun ve tekrar kıyma ile kapatın. Daha sonra un,yumurta ve galeta ununa, tekrar yumurta ve galeta ununa banın. Afiyet olsun.



