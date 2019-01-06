Arka bahçelerinde görünce şok oldular!

Avustralya'nın Tazmanya adasında yaşayan bir aile, arka bahçelerinde gördüğü şeyle hayretler içinde kaldı.
Güpegündüz bahçeye geldi!
Okyanustan çıktı, kilometrelerce ilerledi.
Evlere yaklaştı, bahçeye girerek hedefine ulaştı.
Avustralya'nın Tazmanya adasında yaşayan bir aile, arka bahçelerinde bir deniz aslanı gördü.
Çitleri aşıp bahçeye giren hayvan, sürünerek yol aldı.
Ve sonunda bir ağaç gölgesine kendini bıraktı.
Ev sahipleri, sıcaktan bunalan hayvanı suyla serinletti.
Hayvanın serinlerken gayet mutlu olduğu kameralara yansıdı.
Tazmanya'da hava sıcaklığı 25 dercenin üzerinde seyrediyor.
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