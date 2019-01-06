Arka bahçelerinde görünce şok oldular!

Avustralya'nın Tazmanya adasında yaşayan bir aile, arka bahçelerinde gördüğü şeyle hayretler içinde kaldı.

Avustralya'nın Tazmanya adasında yaşayan bir aile, arka bahçelerinde bir deniz aslanı gördü.

Ve sonunda bir ağaç gölgesine kendini bıraktı.