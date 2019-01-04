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Güpegündüz korkunç girişim! Herkesin gözü önünde küçük kızı kaçırmaya kalkıştı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Çin'în Guangdong eyaletinde gündüz vakti alışveriş merkezinin içinde erkek bir şahsın iki yaşındaki kız çocuğunu kaçırma girişimi kameraya yansıdı. Annenin bir anlık boşluğundan yararlanıp küçük kızı kaçırma girişiminde bulunan şahıs, kısa sürede fark edildi.

Güneydoğu Çin'de bir alışveriş merkezinde akıllara durgunluk veren çocuk kaçırma girişimi kameraya yansıdı. Gündüz vakti ve herkesin olduğu bir alanda annenin dalgınlığından yararlanıp iki yaşındaki küçük kızı kaçırmaya çalışan şahıs o anda yakalandı.

KISA SÜREDE FARK EDİLDİ

Annenin bir anlık başka yöne dönmesini fırsat bilerek küçük kızı kaçırmaya çalışan 37 yaşındaki şahıs, kısa sürede fark edilince orada bulunanlar tarafından gitmesine izin verilmedi. Görüntülerde kırmızı kıyafetli şahsın küçük kızı bir anda yakalayıp götürmeye çalıştığı, ancak kısa sürede fark edildiği görülüyor.

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"ŞAKA YAPIYORDUM" DEDİ

Küçük kızın ailesi, bir erkeğin birdenbire kıza doğru yürüdüğünü ve kızı aldığını söyledi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük kızı bırakıp olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahıs oradan geçenler tarafından engellendi. Yakalanan şahsın "şaka yapıyorum, sadece çocukla oynuyordum" dediği belirtildi. Olay yerinden gitmesine izin verilmeyen şahıs polise teslim edildi. Polis, olayı incelemeye alırken şahsın psikolojik tedavi için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

VIDEOYU HERKES İZLEMELİ

Soruşturma ile birlikte güvenlik kamerası görüntüleri de yayıldı. Video sosyal medyada yayıldıktan sonra çok sayıda yorum geldi. Yapılan yorumlarda ebeveynlerin dışarıdayken çocuklarını bir an olsun yanlarından ayırmamaları gerektiği uyarıldı. Bu videonun ders niteliğinde herkes tarafından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

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