Mynet Trend

Gupse Özay'a sette sürpriz doğum günü partisi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 31.07.2019 01:55 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Gupse Özay, 35. yaşına girdi. ‘Eltilerin Savaşı’ adlı filmin çekimlerine devam eden Gupse Özay’a set arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Gupse Özay'a sette sürpriz doğum günü partisi!

Gupse Özay film setindeki doğum günü sürprizini Instagram hesabından paylaştı.

gupse-1

Ünlü oyuncu paylaşımında “ Bu sabah 7.00 suları evden çıktım. Annemi öptüm el salladım. (çünkü burası önemli) Sonra 7.30 civarı sete geldim. Mahir bir gelsene bir şey soracak yönetmenimiz dedi. İçeri girdim bütün set arkadaşlarım; hatta abim, kuzenim, Fato ve yarım saat önce evde öptüğüm annem falan hepsi orda.... Hayatımda bu kadar şok olduğum başka çok az anım olmuştur. İyi ki doğup güzel insanlar biriktirmişim. Hoş geldin 35” notunu yazdı.

gupse-3

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldularYardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular
Ayla Çelik'ten Hadise'ye gönderme! Ayla Çelik'ten Hadise'ye gönderme!
Ebru Polat'tan dans eleştirilerine ilginç yanıt!Ebru Polat'tan dans eleştirilerine ilginç yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay gupse özay doğum günü

En Çok Okunan Trend Haberler

Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti

Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti

4 yaşındaki Yağız'dan acı haber!

4 yaşındaki Yağız'dan acı haber!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Rasim Ozan Kütahyalı: Tüm gelirimi kaybettim

Rasim Ozan Kütahyalı: Tüm gelirimi kaybettim

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'den kardeşi Derya Açıkgöz için duygusal doğum günü paylaşımı

Hadise'den kardeşi için duygusal paylaşım!

Çağla Şıkel'den havuz pozu! 'Boy veriyorum'

Çağla Şıkel'den havuz pozu!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu!

Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu!

Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz ve oğlu Kuzey paylaşımı

Eski eşinden mutluluk paylaşımı!

Ayla Çelik'ten Hadise'ye gönderme!

Ayla Çelik'ten Hadise'ye gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.