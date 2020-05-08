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Gupse Özay'dan güldüren soru! 'Nedeni ne olabilir?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Karantina sürecinde ev işlerine daha fazla zaman ayırmak zorunda kalan ünlü isimler yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile gülümsetiyor. Bu tarz bir paylaşımı son olarak Gupse Özay gerçekleştirdi.

Gupse Özay'dan güldüren soru! 'Nedeni ne olabilir?'

Ev karantinası günlerini pek çok ünlü isimden farklı olarak daha az paylaşımla geçiren Gupse Özay, yine de takipçileriyle olan etkileşimini koparmamak adına zaman zaman da olsa bu tarz paylaşımlara imza atabiliyor.

Neredeyse herkesten uzakta kalmamız gereken bu süreçte ev işleriyle de daha fazla ilgilenen ünlü isimler buna dair yaptıkları esprili paylaşımlarla öne çıkıyor.

Gupse Özay da çamaşır makinesinin başında çektiği ve ağzında bir çorapla görüldüğü kareyi Instagram hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı:

gupseozay-instagram

"Beyler bayanlar selam. Çorapların teklerini asla bulamamamın nedeni ne olabilir?

a) Çamaşır makinası bir tanesini gizlice yiyor

b) Diğerini makinaya atmayı unutmuşsundur

c) Bu esrarengiz olay yıllardır çözülemedi

d) Sen çamaşır yıkama güzel kardeşim"

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