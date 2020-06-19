Gupse Özay'dan Mücbir Sebepler itirafı: Melikşah Altuntaş için fake hesap açtım

Gupse Özay, açtığı fake hesabı da Melikşah Altuntaş’ın fan sayfası olarak yayınladı. Hatta oyuncu Altuntaş hakkında fotoğraflar ve çeşitli mesajlar da yayınladı. Sayfanın bir anda binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanması ise oyuncuyu bir hayli şaşırttı.

Gupse Özay, bu durumu instagram hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.

Gupse Özay Instagram'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Evet arkadaşlar. Bundan bir ay önce Mücbir’i gizli izlemek için bir fake hesap açmıştım. Çünkü @bartu_kucukcaglayan bir anda insanı canlı yayına alıyordu ve ben her an bu gerginlikle yaşayamıyordum. Gel zaman git zaman fake hesap bana renksiz gelmeye başladı ve neden @meliksahtas ‘ın hayran sayfası olmayayım ki diye düşünüp fotoğraflar koydum.

Sonra birden insanlar beni takip etmeye ve beğenmeye başladı. Heyecanlanmıştım. Daha çok foto ve daha çok aşk cümleleri yazmak istiyordu canım. Ve yazıyordum da. Dünden önceki canlı yayında Melikşah’a yazdığım hayran cümleleri fazla abartılı oldu ve Melikşah rahatsız oldu. Oysa sadece 'Yalvarırım bana öpücük gönder, nerede oturuyorsun geleceğim' gibi şeyler yazmıştım. Bartu bu fake hesabı blokladı. Çok üzüldüm. Bartu’ya durumu anlattım. Bartu çok güldü. Melikşah’a söylemesini istemedim.