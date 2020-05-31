Gupse Özay'dan şaşırtan itiraf! 'Abarttım, özür diledim'

Bir süredir Instagram üzerinden ünlü isimlerle keyifli sohbetler yapan Demet Akbağ, son olarak Gupse Özay’ı ağırladı. 'Deliha', 'Görümce', 'Eltilerin Savaşı' gibi beyazperdede gişe yapan işlere imza atan Özay’a övgüler yağdıran Akbağ, “Kendi kuşağında çok tatlı ve yetenekli bulduğum gençlerden birisin. Kendin yazıyorsun, kendin yaratıyorsun ve bununla da kalmayıp bir filmde de yönetmenlik yaptın. Sektörde bunu yapan tek kadın sensin” dedi.

Ünlü oyuncu Akbağ’ın bu sözlerine “Hayran olduğum bir duayenden bunları duymak o kadar gururlandırdı ki” diyerek teşekkür etti.

Akbağ yayında Özay’a “Nedir senin bu eltiler ve görümcelerle derdin” diye sordu. Ünlü oyuncu bunu üzerine erkek kardeşine aşırı düşkün bir kadını anlatan “Görümce”den sonra yengesinden özür dilediğini şu sözlerle itiraf etti:

“Ben de görümceyim. Abimin eşine biraz çektirdim. Tabii yaptıklarımı filmde abarttım. Abimin eşi Jennifer yoga öğretmeni, çok ılımlı bir kadın. ‘Görümce’ filmiyle kendimle barışıp ondan özür diledim. Büyük bir aile olduğumuz için de diğer filmlerimde de akrabalık ilişkilerini bolca kullandım.”



