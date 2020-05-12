Gurbetçi Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban konusu nedir?

Gurbetçi Şaban, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı ve Orhan Oğuz'un kameramanlığını yaptığı 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde Almanya'ya iş ve refah ortamı bulmak için giden Türklerin yaşam koşullarını ele alınıyor.
Gurbetçi Şaban, Almanya’nın Köln şehrinde çekildi.
Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak gider. Almanya’daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban’ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Ayten Erman: Alman patronun eşi
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