Gurbetçi Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban konusu nedir?

Gurbetçi Şaban, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı ve Orhan Oğuz'un kameramanlığını yaptığı 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde Almanya'ya iş ve refah ortamı bulmak için giden Türklerin yaşam koşullarını ele alınıyor.

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, Almanya’nın Köln şehrinde çekildi.

GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?

Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak gider. Almanya’daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban’ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi

Yavuzer Çetinkaya: Fritz

Baykal Kent: Fabrika amiri

Ayten Erman: Alman patronun eşi



