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Gurbetçi Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 20:20 | Son Güncelleme

Gurbetçi Şaban isimli komedi filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Gurbetçi Şaban filmi 1985 yılında çekildi. Peki Gurbetçi Şaban konusu nedir? Gurbetçi Şaban nerede çekildi? İşte Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filmi hakkında bilgiler.

Gurbetçi Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban konusu nedir?

Gurbetçi Şaban, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı ve Orhan Oğuz'un kameramanlığını yaptığı 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde Almanya'ya iş ve refah ortamı bulmak için giden Türklerin yaşam koşullarını ele alınıyor.

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, Almanya’nın Köln şehrinde çekildi.

GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?

Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak gider. Almanya’daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban’ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Ayten Erman: Alman patronun eşi

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