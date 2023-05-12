Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir? Gurbetçi Şaban filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam Tv'de!

Gurbetçi Şaban filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar filmin 12 Mayıs tarihinde yayın akışında yer almasının ardından sorgulanmaya başladı. FOX Tv ekranlarında yayınlanacak Gurbetçi Şaban filmi saat 20:00'de ekranlara gelecek. Film komedi türündedir. İşte Gurbetçi Şaban filmi hakkında detaylar...

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU

Gurbetçi Şaban filminin konusu:

Para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak giden Şaban, düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışır. Film, başından birçok olay geçen Şaban’ın bu olaylardan sağ salim kurtulma hikayesini konu ediniyor.

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Yavuzer Çetinkaya:Fritz

Baykal Kent: Fabrika amiri

Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi

Ayten Erman: Alman patronun eşi

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, Almanya Köln'de çekildi ve 1985 yılında beyaz vizyona girdi.

