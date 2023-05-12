MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir? Gurbetçi Şaban filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam Tv'de!

Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir? Gurbetçi Şaban filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam Tv'de!

12.05.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gurbetçi Şaban filmi bu akşam Tv ekranlarında yer alacak. Unutulmaz filmlerden biri olan Gurbetçi Şaban'ın oyuncu kadrosunda usta oyuncu Kemal Sunal yer almaktadır. Filmi izlemek isteyen sinema severler Gurbetçi Şaban'a ilişkin detayları şimdiden sorguluyorlar. Peki, Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir? Gurbetçi Şaban filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir? Gurbetçi Şaban filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam Tv'de!

Gurbetçi Şaban filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar filmin 12 Mayıs tarihinde yayın akışında yer almasının ardından sorgulanmaya başladı. FOX Tv ekranlarında yayınlanacak Gurbetçi Şaban filmi saat 20:00'de ekranlara gelecek. Film komedi türündedir. İşte Gurbetçi Şaban filmi hakkında detaylar...

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU

Gurbetçi Şaban filminin konusu:

Para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak giden Şaban, düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışır. Film, başından birçok olay geçen Şaban’ın bu olaylardan sağ salim kurtulma hikayesini konu ediniyor.

gurbetç

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Yavuzer Çetinkaya:Fritz

Baykal Kent: Fabrika amiri

Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi

Ayten Erman: Alman patronun eşi

gurbetçi şaban 2

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, Almanya Köln'de çekildi ve 1985 yılında beyaz vizyona girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ının son hali ağızları açık bıraktı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ının son hali ağızları açık bıraktı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kestiTransparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti
Her şeyi bırakıp gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı! Sınırları zorladıHer şeyi bırakıp gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı! Sınırları zorladı
Anahtar Kelimeler:
FOX Kemal Sunal sinema film Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"

Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"

Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"

Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Rusya' yanıtı! Dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Rusya' yanıtı! Dikkat çeken sözler

Özeli konuşuldu! "Ben yatmadım sen yattın!"

Özeli konuşuldu! "Ben yatmadım sen yattın!"

Rusya'nın seçimlerle ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! 'Elimizde somut kanıtlar var'

Rusya'nın seçimlerle ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! 'Elimizde somut kanıtlar var'

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.