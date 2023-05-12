Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir? Gurbetçi Şaban filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam Tv'de!

Gurbetçi Şaban filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar filmin 12 Mayıs tarihinde yayın akışında yer almasının ardından sorgulanmaya başladı. FOX Tv ekranlarında yayınlanacak Gurbetçi Şaban filmi saat 20:00'de ekranlara gelecek. Film komedi türündedir. İşte Gurbetçi Şaban filmi hakkında detaylar...
Gurbetçi Şaban filminin konusu:
Para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak giden Şaban, düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışır. Film, başından birçok olay geçen Şaban’ın bu olaylardan sağ salim kurtulma hikayesini konu ediniyor.
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Yavuzer Çetinkaya:Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Ayten Erman: Alman patronun eşi
Gurbetçi Şaban, Almanya Köln'de çekildi ve 1985 yılında beyaz vizyona girdi.