Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi! 'İzmir depreminin...'

Gürgen Öz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak den Cadılar Bayramı kutlayanlara tepki gösterdi. Öz paylaşımında şunları söyledi:

"İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada Cadılar Bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz! O yüzden de daha havalı daha coolsunuz! İçiniz rahat olsun; bayramınızı kutladınız! Kaçmadı Cadılar bayramınız! Herkes ne kadar oralı, ne kadar batılı ve ne kadar da vizyonlu olduğunuzu maşallah gördü!

Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar... Ama size bir haberim var; siz tam da bu kendi değerlerini unutmuş ve özenti hareketleriniz nedeniyle, aslında hiç oralı değil, çokça buralısınız!"