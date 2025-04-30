Gürültüden rahatsız oluyorlar! Bazı örümceklerin yalıtımlı ağlar ördüğü ortaya çıktı!

Şehir gürültüsünün, bazı örümceklerin titreşimleri farklı şekilde ileten "ses geçirmez ağlar" ördüğü ortaya çıktı.

Independent'ın derlediği habere göre, Nebraska-Lincoln Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yürüttüğü yeni çalışma huni yuvalı örümcek ağlarının, çevresel gürültü arttıkça titreşimleri farklı şekilde ilettiğini ortaya koyuyor.

AĞLARINI KASTEN FARKLI ÖRÜYORLAR

Örümceklerin ağlarından iletilen titreşimlerden avcıları, avları, potansiyel eşleri ve genel olarak çevreleri hakkında bilgi edindiği biliniyor. Özellikle huni yuvalı örümcekler ağlarını ağaçlar, kayalar ve binalar gibi yüzeylere bağlıyor ve bunlar, trafik ve makinelerden gelen çevresel gürültü de dahil ses titreşimlerini ileten bir kanal işlevi görüyor.

Son bulgular, örümceklerin çevredeki gürültüyü yönetmek ve kritik duyusal bilgileri almak için ağlarını kasten farklı şekilde ördüğünü gösteriyor.