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Gurur Aydoğan ve Başak Güröz ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan konuk oldu. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, nişanlısı Başak Güröz'dan ayrıldığını açıkladı.

Gurur Aydoğan ve Başak Güröz ayrıldı

Merhum sinema oyuncusu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan sürpriz karar. Gurur Aydoğan, Ağustos ayında evleneceği nişanlısı Başak Güröz'den ayrıldığını canlı yayında açıkladı. 2. Sayfa programına konuk olan Gurur Aydoğan şunları söyledi:

Nişanlımla ayrılmaya karar verdik. 10 gün önce saygı ve mantık çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Başak ve ailesi de benim için değerli. İkimiz için de hayırlısı olsun.

İkimizin de istediği bir karardı. Konuşup anlaşarak verdik bu kararı. Bizim evlenmemize 2 buçuk üç ay vardı. Hayatta bunlar oluyor; evleniyorsun, boşanıyorsun, ayrılıyorsun…


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Anahtar Kelimeler:
Başak Güröz Gurur Aydoğan

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