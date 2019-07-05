Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, yaz aylarında ATV ekranlarında Güven Bana isimli yarışmayı sunmaya başladı. Güven Bana'nın 4 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen 2. bölümünde duygusal anlar yaşandı.

Avukat Onur Burak Büyüksökmen ve pazacılık yapan Mevlüt Akın, yarışmada rakip oldu. Yakınlarının butona basarak parayı almaları yönündeki telkinlere rağmen iki yarışmacı da birbirine güvendi. Pazarcı Mevlüt'ün de, arkadaşlarının bütün baskılarına rağmen, "ben sözümden dönmem, sonuna kadar gideceğim, ona güveniyorum" demesi herkesi duygulandırdı.

Yarışmacılar final sorusuna kadar geldi. Her iki rakip de butona basmayacaklarını söyledi. Ancak Avukat Büyüksökmen, her ikisinin de eli boş dönmesini istemediği için yüzleşme esnasında rakibine, butona basması işaretini verdi. Büyüksökmen'in iki defa butona basmasını söylemesi üzerine ise Mevlüt Akın 45 bin TL'ye geldiğinde butona basarak parayı aldı.

Ancak söylediği sözlerin ardından butona bastığı için üzülen Mevlüt Akın, gözyaşlarını tutamadı. Rakibinden kendisini affetmesini isteyen Mevlüt'ün gözyaşları herkesi duygulandırdı. Avukat Büyüksökmen de Mevlüt Akın'ı çok sevdiğini söyleyerek parayı kaybetmesinden dolayı üzüntü duymadığını dile getirdi.





