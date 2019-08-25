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Güven Bana'ya damga vurdu! Müge Anlı ayrılmak üzere olan çifti barıştırdı

DİZİ HABERLERİ  | 25.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında yarışmacı Seyit Demircan'ın, aylardır küs olduğu eşiyle barışmak için attığı adım damga vurdu. Anlı, çifti barıştırmak için bakın ne yaptı.

Güven Bana'ya damga vurdu! Müge Anlı ayrılmak üzere olan çifti barıştırdı

Güven Bana yarışmasının 8. bölümüne, yarışmacı Seyit Demircan'ın, aylardır küs olduğu eşiyle barışmak için attığı adım damga vurdu. Seyit, yarışmaya başlamadan önce Müge Anlı'ya getirdiği koyun yoğurdunu takdim etti ve başladı hikayesini anlatmaya...

3 kardeş olan Seyit'in, babası 9 kardeş, dedesi ise 19 kardeş. 200 kişilik büyük bir ailenin ferdi Seyit ise büyük bir aşk acısı çekiyor. Konya Karapınar'dan gelen Seyit, 1 kız babası ama yaklaşık 3 aydır eşinden ayrı yaşıyor. Seyit'in, eşi Maide'nin anne ve babasıyla arasında yaşanan sorunlar çiftin arasını açmış.

Seyit de bu tartışmalara dayanamayıp, eşi ve kızını Yozgat'ta bırakıp Konya'ya dönmek zorunda kalmış. Seyit eşiyle barışmayı çok istediğini, evliliğini kurtarmak istediğini Müge Anlı'ya söyledi. Anlı, bu duruma hemen el attı.

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Eşi Maide'nin, telefonunu istedi ve arayacağını söyledi. Seyit, numarayı çevirdi ve telefonu Anlı'ya uzattı. Maide Hanım'a ulaşan Anlı, eşi Seyit'i yarışmada olduğunu söyledi.

Maide Hanım, Müge Anlı'nın sesini duyunca bile mutlu oldu ve yarışmanın nasıl gittiğini sordu.

Telefonun hoparlörünü açan Anlı, konuya hızlıca girip; "Seyit, bana Konya'dan yoğurt getirmiş karşılığında tek isteği seninle barışmak. Annen ve babandan özür diliyor, seninle yeniden başlamak istiyor. Sen ne diyorsun bu konuya?" diye sordu. Maide Hanım gülerek "Ne diyebilirim ki çok mutluyum, Seyit, çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim" dedi.

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Anlı, Maide Hanım'a "Yani sen de barışmaya niyetlisin öyle mi?" diye sordu. Maide Hanım ise "Evet!" cevabını verdi.

Seyit, Müge Anlı'ya defalarca kez teşekkür etti ve elini öptü.

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