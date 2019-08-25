Güven Bana'ya damga vurdu! Müge Anlı ayrılmak üzere olan çifti barıştırdı

Güven Bana yarışmasının 8. bölümüne, yarışmacı Seyit Demircan'ın, aylardır küs olduğu eşiyle barışmak için attığı adım damga vurdu. Seyit, yarışmaya başlamadan önce Müge Anlı'ya getirdiği koyun yoğurdunu takdim etti ve başladı hikayesini anlatmaya...

3 kardeş olan Seyit'in, babası 9 kardeş, dedesi ise 19 kardeş. 200 kişilik büyük bir ailenin ferdi Seyit ise büyük bir aşk acısı çekiyor. Konya Karapınar'dan gelen Seyit, 1 kız babası ama yaklaşık 3 aydır eşinden ayrı yaşıyor. Seyit'in, eşi Maide'nin anne ve babasıyla arasında yaşanan sorunlar çiftin arasını açmış.

Seyit de bu tartışmalara dayanamayıp, eşi ve kızını Yozgat'ta bırakıp Konya'ya dönmek zorunda kalmış. Seyit eşiyle barışmayı çok istediğini, evliliğini kurtarmak istediğini Müge Anlı'ya söyledi. Anlı, bu duruma hemen el attı.

Eşi Maide'nin, telefonunu istedi ve arayacağını söyledi. Seyit, numarayı çevirdi ve telefonu Anlı'ya uzattı. Maide Hanım'a ulaşan Anlı, eşi Seyit'i yarışmada olduğunu söyledi.

Maide Hanım, Müge Anlı'nın sesini duyunca bile mutlu oldu ve yarışmanın nasıl gittiğini sordu.