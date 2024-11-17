Güvenli mod nedir, nasıl açılır ve nasıl kapatılır? Güvenli mod açma ve kapatma

Gündelik hayatta çok sık kullanılan bazı teknolojik cihazlar vardır. Kimi insanlar mobil cihazları daha fazla kullanırken kimileri ise bilgisayarlar üzerinden işlemlerini yapmayı tercih etmektedir. Bunun yanı sıra hem bilgisayar hem de akıllı cep telefonu kullanan kişilerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Bilgisayar ve mobil cihazlarda zaman zaman yazılım ya da donanımla ilgili bazı problemler meydana gelebilir. Bu problemlerin giderilmesi için güvenli mod denilen moddan yararlanılır.
Mobil cihazlarda ya da bilgisayarlarda bazı dönemlerde işletim sistemi ya da yazılımdan kaynaklı birtakım sorunlar görülebilmektedir. Bu teknolojik cihazlarda sistemi kısıtlı bir şekilde özel bir işletim modu aracılığı ile başlatmak için güvenli mod seçeneğinden faydalanılmaktadır. Genel olarak bilgisayar, akıllı cep telefonu gibi teknolojik cihazların sadece sistem programları kullanılarak başlatılması, güvenli modda başlatma olarak ifade edilmektedir.
Hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda bazı sorunlar karşısında sıklıkla tercih edilen başlatma yöntemlerinden biri güvenli mod seçeneğidir. Teknolojik cihazlarda bu mod devreye girdiğinde başlatma işlemi arka planda çalışan uygulamaları ve programları çalıştırmadan gerçekleşir. Gerek bilgisayarlarda gerekse akıllı cep telefonlarında cihazı yeniden başlatma yaparken daha sonradan indirilmiş olan diğer uygulamalar da çalışmaya başlar. Güvenli mod ile başlatılma işlemi yapıldığında ise bu uygulamalar kapalı kalır.
Mobil cihazlarda ya da bilgisayarlarda en sık karşılaşılan problemlerden biri sistemin çökmesidir. Bu durum cihazların açılmamasına, sağlıklı olarak çalışmamasına ve beklenen verimin alınmamasına sebebiyet verebilmektedir. Bu durum karşısında yaygın olarak güvenli mod kullanımı tercih edilmektedir.
Güvenli mod açma işlemi telefon ve bilgisayarlarda farklı yollardan yapılmaktadır. Windows 10 güvenli mod açma işlemi genel olarak tüm Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları kapsamaktadır. Bu bağlamda güvenli modda cihazı başlatmak için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:
Güvenli mod Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda ise şu adımlar izlenerek açılmaktadır:
Güvenli mod pc gibi cihazlarda çok sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Bilgisayar dışında akıllı cep telefonlarında da yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Gerek bilgisayar gerekse Android mobil cihazlarda bu mod ile cihaz açıldıktan sonra kapatma işleminin yapılmasına gereksinim duyulabilmektedir. Windows bilgisayarlar üzerinden güvenli mod kapatma işlemi için yapılması gerekenler şöyledir:
Android mobil cihazlarda ise güvenli moddan çıkış yapmak için yeniden başlatma işleminin yapılması yeterlidir.