Güvenli mod nedir, nasıl açılır ve nasıl kapatılır? Güvenli mod açma ve kapatma

Gündelik hayatta çok sık kullanılan bazı teknolojik cihazlar vardır. Kimi insanlar mobil cihazları daha fazla kullanırken kimileri ise bilgisayarlar üzerinden işlemlerini yapmayı tercih etmektedir. Bunun yanı sıra hem bilgisayar hem de akıllı cep telefonu kullanan kişilerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Bilgisayar ve mobil cihazlarda zaman zaman yazılım ya da donanımla ilgili bazı problemler meydana gelebilir. Bu problemlerin giderilmesi için güvenli mod denilen moddan yararlanılır.

Güvenli mod nedir?

Mobil cihazlarda ya da bilgisayarlarda bazı dönemlerde işletim sistemi ya da yazılımdan kaynaklı birtakım sorunlar görülebilmektedir. Bu teknolojik cihazlarda sistemi kısıtlı bir şekilde özel bir işletim modu aracılığı ile başlatmak için güvenli mod seçeneğinden faydalanılmaktadır. Genel olarak bilgisayar, akıllı cep telefonu gibi teknolojik cihazların sadece sistem programları kullanılarak başlatılması, güvenli modda başlatma olarak ifade edilmektedir.

Güvenli mod ne işe yarar?

Hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda bazı sorunlar karşısında sıklıkla tercih edilen başlatma yöntemlerinden biri güvenli mod seçeneğidir. Teknolojik cihazlarda bu mod devreye girdiğinde başlatma işlemi arka planda çalışan uygulamaları ve programları çalıştırmadan gerçekleşir. Gerek bilgisayarlarda gerekse akıllı cep telefonlarında cihazı yeniden başlatma yaparken daha sonradan indirilmiş olan diğer uygulamalar da çalışmaya başlar. Güvenli mod ile başlatılma işlemi yapıldığında ise bu uygulamalar kapalı kalır.

Güvenli mod nasıl açılır?

Mobil cihazlarda ya da bilgisayarlarda en sık karşılaşılan problemlerden biri sistemin çökmesidir. Bu durum cihazların açılmamasına, sağlıklı olarak çalışmamasına ve beklenen verimin alınmamasına sebebiyet verebilmektedir. Bu durum karşısında yaygın olarak güvenli mod kullanımı tercih edilmektedir.

Güvenli mod açma işlemi telefon ve bilgisayarlarda farklı yollardan yapılmaktadır. Windows 10 güvenli mod açma işlemi genel olarak tüm Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları kapsamaktadır. Bu bağlamda güvenli modda cihazı başlatmak için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

Öncelikli olarak bilgisayar klavyesi üzerinde bulunan Windows logo tuşu ile X tuşuna basınız.

Ardından karşınıza çıkan pencerede “Kapat” kısmından “Yeniden Başlat” bölümüne tıklayınız. Bu bölüme tıklama esnasında “Shift” tuşuna da aynı anda dokununuz.

Karşınıza yeni bir pencere çıkacaktır. Bu pencereden önce “Sorun Giderme”, ardından “Gelişmiş Seçenekler”, sonrasında “Başlangıç Ayarları” ve en sonda da “Yeniden Başlat” kısmını seçiniz.

Cihaz yeniden başladığında karşınıza bir pencere daha açılacaktır. Ekrandaki yönergeleri baz alarak F4 ya da 4 tuşuna, Fn + F4 tuşuna basınız.

Eğer bu işlemi internet üzerinden yapıyorsanız, 5 ya da F5 ya da Fn + F5 tuşlarını kullanınız.

Güvenli mod Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda ise şu adımlar izlenerek açılmaktadır:

İlk önce akıllı cep telefonunuzu kapatınız.

Ardından "Güç" tuşuna basılı tutunuz.

Sonrasında "Güç" tuşuna basmayı bırakıp, "ses kısma" tuşuna basmaya başlayınız.

Mobil cihazınız bu işlemler sonrasında açılacak ve ekranda "Güvenli Mod" yazısı çıkacaktır.

Bu şekilde mobil cihazınız güvenli modda başlatılmış olacaktır.

Güvenli mod nasıl kapatılır?

Güvenli mod pc gibi cihazlarda çok sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Bilgisayar dışında akıllı cep telefonlarında da yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Gerek bilgisayar gerekse Android mobil cihazlarda bu mod ile cihaz açıldıktan sonra kapatma işleminin yapılmasına gereksinim duyulabilmektedir. Windows bilgisayarlar üzerinden güvenli mod kapatma işlemi için yapılması gerekenler şöyledir:

İlk önce klavye üzerinden Windows logo tuşu ile R tuşuna basınız.

Karşınıza “Çalıştır” penceresi çıkacaktır. Burada yer alan alana “msconfig” yazınız ve ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.

Sonrasında “Ön yükleme” bölümüne giriş yapınız ve burada “Güvenli Ön Yükleme” kısmı bulunur. Bu kısımda işareti olan kutucuğu boş bırakarak, güvenli moddan çıkış yapabilirsiniz.

Android mobil cihazlarda ise güvenli moddan çıkış yapmak için yeniden başlatma işleminin yapılması yeterlidir.