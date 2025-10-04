SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Güvenlik güçleri harekete geçti! Derbi öncesi Galatasaray taraftarından toplandı

Galatarasay ve Beşiktaş Süper Lig'in 8'inci haftasında karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadele öncesi Galatasaray taraftarlarının ellerindeki 8 şeklindeki balonlar, bir olumsuzluğun önüne geçmek için toplatıldı. 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Liverpool'a 8-0 yenilmişti.

Güvenlik güçleri harekete geçti! Derbi öncesi Galatasaray taraftarından toplandı
Recep Demircan

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Galatasaray maça Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u Osimhen'in attığı golle 1-0 yenmenin moraliyle başladı.

Güvenlik güçleri harekete geçti! Derbi öncesi Galatasaray taraftarından toplandı 1

BALONLAR TOPLANDI

Derbi öncesinde Galatasaray taraftarının Beşiktaş'a Liverpool göndermesi yapmak için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Taraftarların elinde '8 şeklinde' balonlar yer aldı.

Güvenlik güçleri harekete geçti! Derbi öncesi Galatasaray taraftarından toplandı 2

Güvenlik güçleri olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için taraftarların elindeki balonları topladı.

SAHADAN 8-0'LIK YENİLGİYLE AYRILMIŞLARDI

2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Liverpool ile eşleşmişti. İngiltere'deki maçta Beşiktaş, sahadan 8-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Güvenlik güçleri harekete geçti! Derbi öncesi Galatasaray taraftarından toplandı 3

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 İY
Galatasaray Galatasaray
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştıDerbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı
G.Saray'a sakatlık şoku! Yıldız isim oyundan çıktıG.Saray'a sakatlık şoku! Yıldız isim oyundan çıktı
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.