Güvenlik güçleri harekete geçti! Derbi öncesi Galatasaray taraftarından toplandı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Galatasaray maça Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u Osimhen'in attığı golle 1-0 yenmenin moraliyle başladı.

BALONLAR TOPLANDI

Derbi öncesinde Galatasaray taraftarının Beşiktaş'a Liverpool göndermesi yapmak için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Taraftarların elinde '8 şeklinde' balonlar yer aldı.

Güvenlik güçleri olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için taraftarların elindeki balonları topladı.

SAHADAN 8-0'LIK YENİLGİYLE AYRILMIŞLARDI

2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Liverpool ile eşleşmişti. İngiltere'deki maçta Beşiktaş, sahadan 8-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.