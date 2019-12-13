Güvenlik ihlalleri şirketlere kaç bin dolar zarara neden oluyor?

Bölgede bunları birinci elden deneyimlemiş işletmeler siber güvenlik hakkında ne düşünüyor? Katılımcıların üçte ikisi, bir ülkenin siber güvenlikle ilgili güçlü bir yönetmelik çerçevesi olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyor.

ENDONEZYA İSTEKLİ, JAPONYA ÇEKİMSER



Endonezya, yönetmeliğin en büyük taraftarıyken, Japonya bunu bir öncelik olarak görmüyor. Bu bazıları için şaşırtıcı olabilir, ne de olsa Japonya bir teknoloji devi olarak kabul ediliyor.

Japon hükümeti, IoT cihazlarını test etme ve siber güvenlik yönergelerini gözden geçirme gibi eylemlerle ülkenin olası siber saldırılara hazırlıklı olmasını sağlasa da katılımcıların yüzde 57’si revizyonun herhangi bir iyileşmeye yol açacağına şüpheyle yaklaşıyor.

YÖNETMELİK SÜRECİ KARMAŞIK OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR



Sürecin karmaşık ve maliyetli olacağını, üstelik istenen sonucu vermeyebileceğini düşünüyorlar.

Ancak kuruluşlarının siber savunma becerilerine en güvenmeyenler de yine aynı kişiler. Üstelik bu grubun yüzde 68’i ülkelerindeki siber güvenlik yönetmeliklerini bilmiyor veya biraz biliyor.