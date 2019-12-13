Güvenlik ihlalleri şirketlere kaç bin dolar zarara neden oluyor?

Bölgede bunları birinci elden deneyimlemiş işletmeler siber güvenlik hakkında ne düşünüyor? Katılımcıların üçte ikisi, bir ülkenin siber güvenlikle ilgili güçlü bir yönetmelik çerçevesi olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyor.
ENDONEZYA İSTEKLİ, JAPONYA ÇEKİMSER
Endonezya, yönetmeliğin en büyük taraftarıyken, Japonya bunu bir öncelik olarak görmüyor. Bu bazıları için şaşırtıcı olabilir, ne de olsa Japonya bir teknoloji devi olarak kabul ediliyor.
Japon hükümeti, IoT cihazlarını test etme ve siber güvenlik yönergelerini gözden geçirme gibi eylemlerle ülkenin olası siber saldırılara hazırlıklı olmasını sağlasa da katılımcıların yüzde 57’si revizyonun herhangi bir iyileşmeye yol açacağına şüpheyle yaklaşıyor.
YÖNETMELİK SÜRECİ KARMAŞIK OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
Sürecin karmaşık ve maliyetli olacağını, üstelik istenen sonucu vermeyebileceğini düşünüyorlar.
Ancak kuruluşlarının siber savunma becerilerine en güvenmeyenler de yine aynı kişiler. Üstelik bu grubun yüzde 68’i ülkelerindeki siber güvenlik yönetmeliklerini bilmiyor veya biraz biliyor.
Ayrıca şifreleme taraftarı olmadıkları ve genellikle kuruluş güvenliğine ve insan gücüne bel bağladıkları görülüyor. İnsan hatası, veri ihlallerinin en büyük sebeplerinden biri olarak değerlendirildiği için bu durumun bir yan etkisi olabilir.
ÇİN YÖNETMELİKLERLE İMAJINI DÜZELTMEK İSTİYOR
Çinli katılımcıların ise dörtte üçü yönetmelik çerçevesinin önemli olduğu kanısında. Ağustos 2018’de yürürlüğe giren yeni e-ticaret kanununa yüzde 86 gibi ciddi bir oranda katılımcı destek veriyor ve bu kanuna uymaya hazırlıklı olduklarını düşünüyorlar.
Bu kanunun amaçlarından biri, pek çok sahte ürünün üretildiği Çin’in sahtekarlık merkezi imajını düzeltmek. Katılımcıların yarısından fazlası, siber güvenlik uygulamalarıyla ilgili hükümet yönetmeliklerinin şimdiye kadar iyi gittiğine inanıyor.
EN BÜYÜK E-TİCARET PAZARINDA ŞAŞIRTICI DEĞİL
Dünyanın en büyük e-ticaret pazarlarından biri olan Çin’de iyi siber güvenlik uygulamalarının benimsenme oranının yüksek olması pek şaşırtıcı değil.
Şirketler, en büyük önceliklerinin ne olduğunu çok iyi biliyor ve iki faktörlü kimlik doğrulaması dahil olmak üzere birden çok siber güvenlik uygulaması kullanıyor. Düzenli güvenlik kontrolleri, tanınmış güvenlik yazılımları ve güçlü şifreleme, şirketler tarafından veri ihlallerine karşı korunmak için önerilen ilk üç çözüm arasında.
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