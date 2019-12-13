Mynet Trend

Güvenlik ihlalleri şirketlere kaç bin dolar zarara neden oluyor?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ESET uzmanlarına göre güvenlik ihlalleri, daha yüksek siber güvenlik farkındalığı ile önlenebilir veya azaltılabilirdi. Her güvenlik ihlali, bir şirkete ortalama 100 bin Amerikan dolarından fazla kayba mal oluyor.

Güvenlik ihlalleri şirketlere kaç bin dolar zarara neden oluyor?

Bölgede bunları birinci elden deneyimlemiş işletmeler siber güvenlik hakkında ne düşünüyor? Katılımcıların üçte ikisi, bir ülkenin siber güvenlikle ilgili güçlü bir yönetmelik çerçevesi olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyor.

ENDONEZYA İSTEKLİ, JAPONYA ÇEKİMSER

Endonezya, yönetmeliğin en büyük taraftarıyken, Japonya bunu bir öncelik olarak görmüyor. Bu bazıları için şaşırtıcı olabilir, ne de olsa Japonya bir teknoloji devi olarak kabul ediliyor.

Japon hükümeti, IoT cihazlarını test etme ve siber güvenlik yönergelerini gözden geçirme gibi eylemlerle ülkenin olası siber saldırılara hazırlıklı olmasını sağlasa da katılımcıların yüzde 57’si revizyonun herhangi bir iyileşmeye yol açacağına şüpheyle yaklaşıyor.

YÖNETMELİK SÜRECİ KARMAŞIK OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Sürecin karmaşık ve maliyetli olacağını, üstelik istenen sonucu vermeyebileceğini düşünüyorlar.

Ancak kuruluşlarının siber savunma becerilerine en güvenmeyenler de yine aynı kişiler. Üstelik bu grubun yüzde 68’i ülkelerindeki siber güvenlik yönetmeliklerini bilmiyor veya biraz biliyor.

Ayrıca şifreleme taraftarı olmadıkları ve genellikle kuruluş güvenliğine ve insan gücüne bel bağladıkları görülüyor. İnsan hatası, veri ihlallerinin en büyük sebeplerinden biri olarak değerlendirildiği için bu durumun bir yan etkisi olabilir.

ÇİN YÖNETMELİKLERLE İMAJINI DÜZELTMEK İSTİYOR

Çinli katılımcıların ise dörtte üçü yönetmelik çerçevesinin önemli olduğu kanısında. Ağustos 2018’de yürürlüğe giren yeni e-ticaret kanununa yüzde 86 gibi ciddi bir oranda katılımcı destek veriyor ve bu kanuna uymaya hazırlıklı olduklarını düşünüyorlar.

Bu kanunun amaçlarından biri, pek çok sahte ürünün üretildiği Çin’in sahtekarlık merkezi imajını düzeltmek. Katılımcıların yarısından fazlası, siber güvenlik uygulamalarıyla ilgili hükümet yönetmeliklerinin şimdiye kadar iyi gittiğine inanıyor.

EN BÜYÜK E-TİCARET PAZARINDA ŞAŞIRTICI DEĞİL

Dünyanın en büyük e-ticaret pazarlarından biri olan Çin’de iyi siber güvenlik uygulamalarının benimsenme oranının yüksek olması pek şaşırtıcı değil.

Şirketler, en büyük önceliklerinin ne olduğunu çok iyi biliyor ve iki faktörlü kimlik doğrulaması dahil olmak üzere birden çok siber güvenlik uygulaması kullanıyor. Düzenli güvenlik kontrolleri, tanınmış güvenlik yazılımları ve güçlü şifreleme, şirketler tarafından veri ihlallerine karşı korunmak için önerilen ilk üç çözüm arasında.

En ucuz SUV modelleri Aralık 2019

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Galaxy S10 için Android 10 güncellemesi yayınlandıGalaxy S10 için Android 10 güncellemesi yayınlandı
İşte Apple Watch'un vazgeçilmez 10 özelliği İşte Apple Watch'un vazgeçilmez 10 özelliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya çin

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayaller gerçek oldu: JBL şarj derdini bitiren kulaklık üretti! İşte özellikleri, fiyatı

Hayaller gerçek oldu: JBL şarj derdini bitiren kulaklık üretti! İşte özellikleri, fiyatı

Son dakika! Samsung'dan 'Google' açıklaması

Samsung'dan 'Google' açıklaması

Samsung Türkiye’de telefon satamayacak! Peki neden?

Samsung Türkiye’de telefon satamayacak! Peki neden?

O eski halinden eser yok şimdi: WhatsApp artık ücretsiz değil!

O eski halinden eser yok şimdi: WhatsApp artık ücretsiz değil!

Android krizine yeni çözüm: Google Türk Telekom ile Türkiye’ye geliyor!

Android krizine yeni çözüm: Google Türk Telekom ile Türkiye’ye geliyor!

Son dakika! Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.