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Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlattı! O anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 09.09.2019 22:56 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda alkol alan gruptaki bir kişi, Kütahya Belediyesi'ne ait güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatarak zarar verdi. Emniyete bildirilmesi üzerine kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenin S.Y. olduğunu tespit etti.

"Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya alkol şişesi güvenlik kamerası

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