Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlattı! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda alkol alan gruptaki bir kişi, Kütahya Belediyesi'ne ait güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatarak zarar verdi. Emniyete bildirilmesi üzerine kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenin S.Y. olduğunu tespit etti.
"Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
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