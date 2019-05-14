Güvercin gösterme bahanesiyle erkek çocuğa istismara 11 yıl hapis

İddiaya göre, R.G. (60), mahallede yaşayan M.T. (13) isimli erkek çocuğunu evine çağırarak, damdaki güvercinleri gösterip izletme bahanesiyle çatıya çıkardı. Şahıs, burada çocuğa cinsel istismarda bulundu.
Çocuk olayı ailesine anlatırken, gözaltına alınan R.G. tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık R.G. ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur M.T. ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme heyeti, sanık R.G.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (İHA)
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