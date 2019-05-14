Mynet Trend

Güvercin gösterme bahanesiyle erkek çocuğa istismara 11 yıl hapis

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.05.2019 01:50 | Son Güncelleme

Kayseri’de 13 yaşındaki erkek çocuğuna damdaki güvercinleri gösterme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi.

Güvercin gösterme bahanesiyle erkek çocuğa istismara 11 yıl hapis

İddiaya göre, R.G. (60), mahallede yaşayan M.T. (13) isimli erkek çocuğunu evine çağırarak, damdaki güvercinleri gösterip izletme bahanesiyle çatıya çıkardı. Şahıs, burada çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Çocuk olayı ailesine anlatırken, gözaltına alınan R.G. tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık R.G. ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur M.T. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, sanık R.G.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (İHA)

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
İlişki teklifini reddeden kadına dehşeti yaşatmıştı...İlişki teklifini reddeden kadına dehşeti yaşatmıştı...
Ödülü iptal oldu! Sebebi İmamoğlu'na destek vermesi mi?Ödülü iptal oldu! Sebebi İmamoğlu'na destek vermesi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinsel istismar

En Çok Okunan Trend Haberler

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Kızına cinsel istismarda bulunup tutuklanmıştı! O davada kan donduran gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunup tutuklanmıştı! O davada kan donduran gelişme

Karlar eriyince ortaya çıktı! 9 ceset bulundu

Karlar eriyince ortaya çıktı! 9 ceset bulundu

Müge Boz G.Saray'ın yıldızıyla nişanlandı!

Müge Boz G.Saray'ın yıldızıyla nişanlandı!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesörün cezası belli oldu

İlişki teklifini reddeden kadına dehşeti yaşatmıştı...

Parla Şenol'un ödülü iptal oldu! Sebebi İmamoğlu'na destek vermesi mi?

Ödülü iptal oldu! Sebebi İmamoğlu'na destek vermesi mi?

İnanılmaz olay! Cuma namazı için bulundukları camide minberin altında yakalandılar

Camide minberin altında yakalandılar...

Polis dakikalarca kovaladı, araçtaki silah oyuncak çıktı

Polis dakikalarca kovaladı, araçtaki silah oyuncak çıktı

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a "Çünkü çaldılar" tepkisi

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a "Çünkü çaldılar" tepkisi

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili tartışma yaratan 'Cem Yılmaz' tweeti

MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili olay yaratan tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.