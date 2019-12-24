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Guy Ritchie’nin Matthew McConaughey ve Charlie Hunnam’lı The Gentlemen filminden yeni fragman

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant ve Colin Farrell gibi isimlerin rol aldığı The Gentlemen filminden yeni bir fragman yayınlandı.

Tarzıyla sinema dünyasında adından söz ettiren yönetmenin yeni filmi 2020'de vizyona girecek.

İlk hali 72 sayfa olan ve diyalogların bir kısmı çekimler sırasında eklenen filmde, dedesi Al Capone'un koruması olan Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey bir suç imparatorunu canlandırıyor.

Filmde, Ritchie'nin "King Arthur"da da birlikte çalıştığı Charlie Hunnam, kendisine özel olarak yazılan bir karaktere hayat veriyor.

Hugh Grant'in kendi düğün yemeğine giderken tesadüfen kadrosuna dahil olduğu "The Gentlemen"de ayrıca film boyunca takım elbise giymeden, sadece eşofmanla oynayan Colin Farrell da yer alıyor.

THE GENTLEMEN KONUSU

"Milyarder suç baronu Mickey Pearson, Londra’da kurduğu imparatorluğu bırakıp ailesiyle birlikte ABD'ye dönmeye kararlıdır. İşlerini devretmek için ünlü bir milyarderle anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach (Collin Farrell) ve çetesinden korumaya çalışır. Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher (Hugh Grant) ise Mickey'nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir. Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey işin içinden sıyrılmak zorundadır."


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