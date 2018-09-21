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Güzel anne Candice

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel (29), üç ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Güzel anne Candice

Hamileliğini Brezilya'da tatilde geçiren Candice Swanepoel, sonbaharın tadını çıkarmak için New York'a döndü.

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Genç model, ilk iş oğlu Ariel ile şehirde turlamaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
candice swanepoel Güney Afrikalı

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