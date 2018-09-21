Güzel anne Candice

Hamileli\u011fini Brezilya'da tatilde ge\u00e7iren Candice Swanepoel, sonbahar\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmak i\u00e7in New York'a d\u00f6nd\u00fc. \n\nGen\u00e7 model, ilk i\u015f o\u011flu Ariel ile \u015fehirde turlamaya \u00e7\u0131kt\u0131.\n\nPARTNERMasum g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcne bakmay\u0131n! O milyonlarca ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcren bir katil...Ali\u015fan canl\u0131 yay\u0131nda bombalad\u0131! Mahsun K\u0131rm\u0131z\u0131g\u00fcl, Demet Akal\u0131n, \u00d6zcan Deniz...\u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel'in ayl\u0131k kazanc\u0131 200 bin TL!
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