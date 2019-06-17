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Güzel olmak için kullandıkları şeylere şaşıp kalacaksınız!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Yüzlerce yıl önce kullanılan güzellik araç gereçlerini görünce şaşırıyoruz, peki benzerlerinin bugün hala satıldığını biliyor musunuz?

Güzel olmak için kullandıkları şeylere şaşıp kalacaksınız!

Evija Laivina, Litvanya doğumlu bir fotoğraf sanatçısı. 2009 yılında gittiği İskoçya’da Modern Sanat Çalışmaları yapmaya başlamış. En önemli konusu ise estetik ameliyatlar ve modern dünyanın güzellik takıntısı. Bunun için yaptığı son çalışma ise “Beauty Warriors” (Güzellik Savaşçıları) adını taşıyor. Projede genellikle Çin’de üretilen ve internet üzerinden alınması mümkün olan garip ve sıra dışı görünüşe sahip güzellik ürünleri kullanılmış. Bu ürünler kadınların yaşadığı düşünülen hemen hemen her tür güzellik sorununa anında çözüm getirdiğini iddia ediyor. Herhangi bir cerrahi müdahale olmaksızın kırışıklıkları gideren, dudakları dolgunlaştıran, ciltteki sarkmaları gideren bu ürünler Evija’nın her zaman dikkatini çekmiş. Bu ürünleri internet üzerinde temin eden Evija, modeller aracılığıyla ürünlerin nasıl göründüğünü fotoğraflamış.

Bu proje aslında toplumların güzellik anlayışına da bir eleştiri. Toplumsal kurallarına göre başarılı olmak istiyorsanız mükemmel olmalı ve mükemmel görünmelisiniz. Bu kurallar hepimize aşırı saçma ve gerçek dışı gelse de maalesef hepimiz kıyısından köşesinden bulaşıyoruz. Birçok gazete ve dergide yayınlanan ve ödüller alan Beauty Warriors projesinden sizler için seçtiğimiz 21 fotoğrafı yayınlıyoruz. Toplumun kadınlara dayattığı güzellik anlayışının geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir çalışma.

1. Burun şekillendirici

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2. Yüz dövmesi ölçüm aleti

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3. Rahatlatıcı jel yüz maskesi

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4. Gıdı oluşmasını önleyici bandaj

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5. Gülüş eğitme aleti

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6. Sarkma önleyici maske

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7. Yüz masaj aleti

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8. Yüz inceltici

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9. Kırışık önleyici maske

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10. Altın yüz maskesi

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11. Burun kaldırma aparatı

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12. Kolajen ve altın maske

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13. Silikon maske

gunumuzun-guzellik-anlayisina-baskaldiri-niteligindeki-projeden-21-fotograf-13

14. Diyaframdan nefes alma egzersiz aleti

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15. Burun düzleştirici

gunumuzun-guzellik-anlayisina-baskaldiri-niteligindeki-projeden-21-fotograf-15

16. Yüz maskesi

gunumuzun-guzellik-anlayisina-baskaldiri-niteligindeki-projeden-21-fotograf-16

17. Rahatlatıcı jel boncuklu maske

gunumuzun-guzellik-anlayisina-baskaldiri-niteligindeki-projeden-21-fotograf-17

18. Yüz kası eğitme aleti

gunumuzun-guzellik-anlayisina-baskaldiri-niteligindeki-projeden-21-fotograf-18

19. Tam kolajen ve altın yüz maskesi

gunumuzun-guzellik-anlayisina-baskaldiri-niteligindeki-projeden-21-fotograf-19

20. Rahatlatıcı jel göz maskesi

gunumuzun-guzellik-anlayisina-baskaldiri-niteligindeki-projeden-21-fotograf-20

21. Kaş boyama şablonu

gunumuzun-guzellik-anlayisina-baskaldiri-niteligindeki-projeden-21-fotograf-21

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