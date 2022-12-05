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''Güzel olmaktan bıktım'' dedi! Kendisini değiştirmek için kolları sıvadı

05.12.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Adonna isimli genç model, Tiktok hesabında güzel olmaktan bıktığını açıkladı. Çekici bir görünüme sahip olmanın sayısız sorunu beraberinde getirdiğini söyleyen Adonna, paylaştığı videoda güzel olmanın olumsuz yönlerini ve yaşadığı olumsuz deneyimleri anlattı. Genç kadın ayrıca, görünüşünü değiştirmeye başladığının da altını çizdi.

''Güzel olmaktan bıktım'' dedi! Kendisini değiştirmek için kolları sıvadı

Genç bir model ve aynı zamanda işletmeci olan Emily, TikTok hesabında paylaştığı bir gönderide güzel olmaktan bıktığını söyleyerek dış görünüşünü değiştirmeye karar verdiğini açıkladı. Dış görünüşünün kariyer inşa etme sürecinde kendisine büyük ölçüde avantaj sağladığını kabul eden Adonna, ne yazık ki artık olumsuzlukların avantajlardan öte olduğunu ve görünümüyle ilgili değişikliğe gitmeye başladığını belirtti.

DEZAVANTAJLARINI ANLATTI

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Çekici görünmenin ayrıcalıklı bir şey olduğunu söyleyen Adonna, "Dezavantajları da var. Tacize uğramadığım bir işte hiç bulunmadım" diye konuştu. Genç kadın "TikTok'ta linç edileceğimi biliyorum ama buna hazırım, güzel olmak çok zor" diye konuştu.

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Bu durumun zorluklarını anlatan Emily, bol kıyafetler giyip yüz maskesi taktığında kendisine farklı davranıldığının keşfettiğinde değişim kararı aldı.

ŞİMDİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR

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Hayatı boyunca güzelliği üzerine iltifatlar aldığını söyleyen model, şimdi bu güzelliği yok etmek ve daha az çekici görünmek için burnunu deldirdiğini ve dövme yaptırdığını açıkladı. "Yüzümü deldirdim, kültürel olarak güzelliği yok etmek için tasarlanmış el dövmelerim var" diye konuşan Emily, güzel olmanın her zaman bir ayrıcalık olmadığını düşündüğünü söyledi.

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Emily'nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri ona destek verirken kimileri de tutumuna tepki gösterdi. Bazı takipçileri, görünüşü için şükretmesini ve böyle devam etmesini söylerken, bazıları da onun güzel olmayı bir sorunmuş gibi göstermesini rahatsız edici buldu.


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Model güzellik

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